Biserica dă sens și plinătate vieții omenești: IPS Nifon a sfințit un lăcaș de cult ocrotit de Sf. Neagoe Basarab

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, a sfințit duminică Biserica „Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești, județul Dâmbovița.

Pr. dr. Ionuț Adrian Ghibanu, Vicar eparhial, a citit „Actul de sfințire” al Catedralei, iar Pr. Gheorghe Valeriu, Protopop de Găești și paroh al sfântului lăcaș, a mulțumit atât Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, cât și ctitorilor și sprijinitorilor.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu soborul de clerici, din care au făcut parte Părintele Profesor Florea Ștefan, decanul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, și părinți de la Centrul Eparhial din Târgoviște.

Chemarea adresată de Hristos tinerilor

În cuvântul de învățătură despre Învierea fiului văduvei din Nain, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „milostivirea, bunătatea și iubirea sunt specifice limbajului lui Dumnezeu adresat lumii, iar între tinerețe și Înviere există o strânsă și puternică legătură, deoarece este vorba despre taina înnoirii din temelii a vieții, care animă existența noastră și constituie centrul misiunii creștine”.

„Chemarea la trăirea și aprofundarea credinței este mai ales adresată tinerilor, adică celor aflați la vârsta entuziastă a viselor și a marilor aspirații, dar care sunt cel mai ușor pradă nefastelor ideologii și crizelor specifice acestei perioade a vieții”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

La momentul rânduit din cadrul Liturghiei, ierarhul l-a hirotonit preot, pe seama Parohiei Moroieni II, pe Diac. Vlad Nicolae, absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște.

Biserica este viața noastră

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a vorbit și despre semnificația sfințirii unei noi biserici, despre care a spus că „vorbește despre efervescența credinței și despre faptul că generațiile contemporane sunt recunoscătoare pentru gloria trecutului, construind prezentul și viitorul, adică propria istorie, pe fundamentele valorilor creștine”.

„Biserica este sufletul societății noastre și al fiecărei comunități locale, pentru că ea își are originea în cer, iar capul ei este Hristos Domnul, Însuși. De aceea, ea dă sens și plinătate vieții omenești, pentru că ea este viața, menirea și speranța noastră, cea care realizează unirea dintre cer și pământ, dintre veșnicie și timp, dintre spiritual și material, și ne conferă dimensiunea spirituală a existenței noastre umane”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

„Trăirea în Biserică înseamnă împodobirea cu virtuțile creștine, mai cu seamă dragostea, bucuria, pacea, dreptatea și înțelepciunea și constituie maniera indelebilă de a marca esențial timpul istoric, religios, cultural, local și național.”

Recunoștință pentru sprijinitori

Părintele Mitropolit Nifon a acordat „Diploma chiriarhală de recunoștință” domnului Corneliu Ștefan – Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnului Grigore Gheorghe – fost Primar al orașului Găești, pictorului Cătălin Palamariu.

Distincția a fost acordată și Părintelui Gheorghe Valeriu, Protopop de Găești, Părintelui Marius Stan, Protopop de Târgoviște Sud și fost Protopop de Găești, și Părintelui Adrian Ion Constantin, fost Protopop de Găești.

La eveniment, au luat parte autorități naționale, județene și locale, între care: Corneliu Ștefan – Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marian Tănase – Prefectul Județului Dâmbovița, Dep. Laurențiu Neculaescu, Dep. Carmen Holban, Dep. Aurelian Cotinescu, Ionuț Săvoiu – Secretar de Stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Antonel Jîjîie – Vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, doamna Luciana Cristea – Vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Gabriel Dumitrescu – Viceprimarul orașului Găești cu atribuții de primar, Marius Caravețeanu – Primarul orașului Răcari, comisarul-șef de poliție Viorel Polexe – Inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița, col. Matei Mihai – Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mircea cel Bătrân” Dâmbovița și col. Cristian-Claudiu Florea – Inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița.

Pe lângă numeroșii credincioși prezenți, la sfințire au participat și elevi din orașul Găești, însoțiți de profesorii lor de Religie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul bărbătesc „Valachia Christiana”.

