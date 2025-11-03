IPS Nifon i-a transmis binecuvântări și sprijin financiar unei credincioase care a împlinit 100 de ani

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, i-a transmis bincuvântări și un sprijin financiar unei credincioase din comuna Răzvad, județul Dâmbovița, care a împlinit recent 100 de ani.

Doamna Marina Ecaterina este enoriașă a Parohiei Răzvadul de Jos din Protoieria Târgoviște Nord, astfel că darul ierarhului a ajuns la centenară prin intermediul părinților slujitori ai parohiei – Pr. Bogdan Gabriel Stana, Pr. Marian Ceauș și Pr. Ovidiu Costinel Vasile, care au vizitat-o pe credincioasă împreună cu tineri din comitetul parohial.

În mesajul transmis doamnei Marina Ecaterina, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a subliniat exemplul ei de credință și întreaga sa nevoință depusă de-a lungul vieții, spre binele Bisericii și al comunității locale, constituind un veritabil reper moral pentru tinerele generații.

La eveniment a luat parte și Emanuel Spătaru, Primarul Comunei Răzvad, care i-a înmânat doamnei Marina Ecaterina Distincția de Longevitate acordată de Consiliul Local Răzvad.