IPS Nifon a evocat rolul spiritual, cultural și politic al Sf. Neagoe Basarab la hramul unei parohii din Târgoviște

Parohia „Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Târgoviște și-a serbat hramul vineri. La sărbătoarea comunității a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Mitropolit onorific, care a evocat personalitatea Sf. Neagoe Basarab.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Sfântul Neagoe Basarab a fost cel mai cunoscut ucenic al Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, precum și unul dintre cei mai importanți conducători ai Țării Românești, făuritor de civilizație creștină, sprijinitor al misiunii Bisericii noastre, promotor al tiparului, dar și cel care a dăruit înaintașilor noștri o epocă de pace și de prosperitate.

„Sfântul a lăsat posterității una dintre capodoperele de înțelepciune medievală – Învățăturile către fiul meu Theodosie, un autentic manual de conducere, ce are la bază valorile Evangheliei lui Hristos, reper de claritate și viziune politică și istorică, foarte actual până astăzi”.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a evidențiat faptul că hramul unei parohii reprezintă un eveniment important pentru comunitate, fiindcă este simbolul comuniuni, al solidarității și al mărturisirii împreună a credinței.

La slujba de hram au participat reprezentanți ai instituțiilor locale: Corneliu Ștefan, președintele Consiliului județean Dâmbovița, Marian Tănase, prefectul județului, Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște, vicepreședinții Consiliului județean Dâmbovița și viceprimarii orașului.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei