IPS Irineu despre ocrotitorul Seminarului Teologic din Alba Iulia: Sf. Simion Ștefan ne învață să prețuim Ortodoxia

„De la Sfântul Mitropolit Simion Ștefan învățăm să prețuim Ortodoxia cu ale ei comori doctrinare, canonice și liturgice”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei cu ocazia sărbătorii ocrotitorului Seminarului Teologic din Alba Iulia.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat vineri Sfânta Liturghie în biserica instituției de învățământ care a împlinit, de asemenea, și 35 de ani de la înființare. La slujbă au participat profesori, oficialități locale și județene, precum și cei aproximativ 600 de elevi ai seminarului.

Arhiepiscopul Irineu a evidențiat rolul istoric al Sfântului Mitropolit Simion Ștefan: „S-a dovedit un ilustru arhipăstor al creștinilor ortodocși din Transilvania. Înzestrat cu zel apostolic, abilitate și evlavie, el a apărat cu tenacitate Legea strămoșească și a ținut trează conștiința națională a păstoriților săi”.

„Totodată, el ne îndeamnă să iubim Biserica Ortodoxă străbună, care, ca o Mamă spirituală, ne-a păstrat ființa etnică și unitatea sufletească, în vremuri de grea cumpănă pentru românii din Ardeal”, a subliniat ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, arhidiaconul Emanuel Bercea a fost hirotonit preot pe seama parohiei Viișoara, din județul Mureș.

Biserica din incinta campusului școlar a fost ridicată între anii 2008–2014, cu sprijinul Arhiepiscopiei Alba Iuliei și al conducerii instituției de învățământ. Pictura a fost realizată în frescă de Adrian Sicoe, între anii 2018–2020, iar lăcașul de cult a fost sfințit de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu în data de 23 septembrie 2021.

Foto credit: Radio Reîntregirea / Diac. Ștefan Bretoiu