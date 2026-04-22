Seminarul Teologic „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia la 35 de ani de la înființare: Programul evenimentelor

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia va marca împlinirea a 35 de ani de la înființare printr-o serie de activități cultural-religioase, organizate în perioada 23–27 aprilie.

Manifestările vor debuta joi cu vizite culturale la Muzeul icoanei și al cărții vechi Museikon, din Cetatea Alba Carolina, unde elevii seminarului vor descoperi mai îndeaproape opera Sfântului Simion Ștefan, ocrotitorul instituției de învățământ.

În aceeași zi, de la ora 18.00, în paraclisul seminarului cu hramurile „Sfântul Simion Ștefan și Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” va fi săvârșită slujba Vecerniei Mari cu Litie.

Vineri, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Simion Ștefan, programul va continua cu slujba Utreniei, începând cu ora 08:00. De la ora 09:30, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va oficia Sfânta Liturghie.

Programul aniversar se va încheia luni, 27 aprilie, când va avea loc o conferință intitulată „Sfântul Simion Ștefan – teolog și cărturar providențial” în Aula Mare „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prelegerea va fi susținută de părintele conferențiar Alin Albu și de conferențiarul Iuliana Weinberg-Drăghiciu, începând cu ora 18:00.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia a fost înființat în anul 1991. Biserica din incinta campusului a fost construită între anii 2008–2014, cu sprijinul Arhiepiscopiei Alba Iuliei și prin implicarea conducerii instituției. Începând cu 1 aprilie 2026, funcția de director al seminarului este ocupată de părintele profesor Nicolae Topîrcean.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei