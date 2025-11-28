IPS Irineu: Colindul rămâne, an după an, aceeași vestire proaspătă și potrivită sufletului omenesc

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a participat la a 16-a ediție a concertului caritabil „ColinDAR”, desfășurată joi la Casa de Cultură a Studenților din Craiova, ocazie cu care a vorbit despre virtuțile colindelor.

Mitropolitul a spus că emoțiile trăite în preajma Praznicului Nașterii Domnului sunt cele mai curate și mai puternice pe care le poate simți cineva.

„Este o bucurie pentru noi, toți, să avem această binecuvântată posibilitate de a ne împrospăta sufletul prin cântări duhovnicești. Niciodată de-a lungul anului nu trăim emoții atât de curate și atât de puternice precum cele pe care le simțim în preajma Praznicului Nașterii Domnului”.

„Colindul rămâne, an după an, aceeași vestire proaspătă și potrivită sufletului omenesc. Deși copiii își imaginează în mod diferit chipul lui Moș Crăciun, în adâncul înțelegerii duhovnicești, el trimite la Părintele Cel ceresc, Cel Care Se îngrijește de viața noastră și nu încetează să reverse asupra noastră bunătatea Sa”, a explicat IPS Irineu.

Colinde și colindători

În timpul concertului, spectatorii s-au putut bucura de colindele interpretate de Anastasia Boroată, elevă a Liceului de Arte „Marin Sorescu”, de Corul Facultății de Teologie din Craiova, dirijat de pr. Adrian Mazilița și de protodiaconul Victor Șapcă.

De asemenea, au mai cântat: Corul „Glasuri Cristaline” – condus de Prof. Iulia Manda, Corala „Magnus Medis” a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, dirijată de Rebecca Șerban și Corul „Alegria” al Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu”.

Invitatul special al serii a fost interpreta Paula Seling. Ea a fost însoțită, pe scenă, de Corul mimico-gestual „Anghelos” al Asociaţiei Vasiliada, format din copii de la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” din Craiova.

Organizatorul, Asociada Vasiliada, care ajută persoanele defavorizate din județele Dolj și Gorj, va folosi banii colectați la această ediție pentru a duce mai departe proiectele sociale aflate în desfășurare.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

