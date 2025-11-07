Craiova: Concertul caritabil de colinde „ColinDar” 2025 are loc pe 27 noiembrie. Program și invitați

Concertul caritabil „ColinDar”, ajuns la 16-a ediție, se va desfășura în acest an, la Craiova, pe 27 noiembrie, a anunțat Mitropolia Olteniei.

Evenimentul va fi găzduit de Casa de Cultură a Studenților din Craiova și este organizat de Asociația Vasiliada.

Invitatul principal al concertului va fi Paula Seling, cea care ține capul de afiș al evenimentului încă de la primele ediții.

Prin colinde către inimile oamenilor

Alături de reputata solistă, pe scenă vor mai păși următorii invitați:

Anastasia Boroată;

Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova;

Corul de copii „Glasuri Cristaline”;

Corul Mimico-Gestual „Anghelos”;

Corala „Magnus Medis” a Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova;

Corul „Alegria” al Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu”.

Accesul se va face pe bază de invitație, iar toate fondurile obținute de pe urma concertului vor fi folosite pentru ajutorarea copiilor, tinerilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și a familiilor aflate în dificultate.

„Prin concertul ColinDar dorim să facem cunoscute situațiile reale ale persoanelor aflate în grija noastră și să atragem sprijin pentru continuarea și dezvoltarea proiectelor sociale. Cu ajutorul doamnei Paula Seling, care ne este alături de 16 ani, mesajul caritabil ajunge în casele și inimile oamenilor. Împreună facem mai mult bine!”, afirmă reprezentanţii Asociaţiei Vasiliada.

Foto credit: Basilica.ro / Arhiva