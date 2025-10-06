IPS Ioan la proclamarea locală a Sf. Ilarion Felea: România este o țară creștină unde este chemat numele lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a spus, duminică, la proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea de la Arad că identitatea României este una creștină și trebuie mărturisită oriunde ne-am afla.

În Duminica a 19-a după Rusalii, Mitropolitul Banatului a spus că porunca iubirii vrăjmașilor este una care „despică lumea, civilizațiile și religiile în două”.

„Porunca care despică lumea, civilizațiile, religiile în două este porunca iubirii de vrășmași. Această poruncă o aflăm numai în creștinism și prin această poruncă se face o delimitare fundamentală de toate celelalte religii de pe fața Pământului. De aceea să iubim și să iertăm”, a îndemnat IPS Ioan.

Unde este Împărăția lui Dumnezeu?

Fără iubire și iertare nu vom putea ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, a subliniat Mitropolitul Banatului, afirmând că o mică parte din aceasta se găsește chiar aici, pe Pământ.

„Veți zice: Părinte, pe unde s-ar afla împărăția aceasta lui Dumnezeu? Și aici. Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Pământul acesta face parte din împărăția lui Dumnezeu”, a cuvântat IPS Ioan.

O parte din Împărăția lui Dumnezeu este chiar țara noastră, iar acest lucru trebuie să ne îndemne să mărturisim identitatea noastră creștină și națională.

„Ați umblat și veți umbla mult în lume, pe continente îndepărtate și vă va întreba cineva, de unde ești? Și să spuneți cu mândrie, din România, sunt român din România și o să zică, o să vă întrebe, da’ unde-i România? Spuneți-le că România este în împărăția lui Dumnezeu. România este o țară creștină unde este chemat numele lui Dumnezeu”, a declarat ierarhul.

Spuneți-le copiilor unde este România

Acesta i-a îndemnat pe cei prezenți să-și învețe copiii adevărul despre țara noastră.

„Deci spuneți-le și copiilor dumneavoastră, chiar dacă le arătați pe hartă, pe unde în sud-estul Europei se află România, dar mai spuneți-le că România este în împărăția lui Dumnezeu”.

„Să ne învrednicească Bunul Dumnezeu pe toți, să trăim în pace unii cu alții, mângâind, binecuvântând și nu blestemând, să trăim în această mică parte din împărăția lui Dumnezeu pe pământ și apoi când va rândui să ne primească și în împărăția cea de sus”, a concluzionat Înaltpreasfinția Sa.

Duminică 5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală de la Arad, a avut loc proclamarea locală a Sfântului Preot Mucenic, Ilarion Felea. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înalpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de ierarhi.

Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut, având zi de pomenire 18 septembrie.

