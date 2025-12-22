Dumnezeu a sfințit instituția familiei, subliniază IPS Ioachim în Pastorala de Crăciun

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, arată în Pastorala de Crăciun că Nașterea Mântuitorului confirmă valoarea sacră a familiei.

Arhiepiscopul Ioachim subliniază că Nașterea lui Hristos nu este doar un eveniment din trecut, ci o realitate vie, care se poate împlini în fiecare om.

„Nașterea Domnului nu a fost doar un eveniment istoric pe care îl comemorăm anual, ci și o realitate mântuitoare continuu reînnoită în fiecare persoană care Îl primește pe Hristos Pruncul în viața sa”.

Biserica de acasă

Un punct central al pastoralei este familia, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o prin însăși întruparea Fiului Său. Înaltpreasfinția Sa arată că Hristos „a ales calea firească a vieții omenești – să Se nască din Fecioara Maria și să crească sub ocrotirea Dreptului Iosif”. Familia este astfel „biserica de acasă”, locul unde credința se trăiește și se transmite din generație în generație.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului evidențiază și responsabilitatea personală a fiecărui creștin. Arhiepiscopul explică limpede că Hristos Se naște în inima omului printr-o viață trăită în credință și fapte bune.

„Nașterea Domnului este începutul propriei nașteri duhovnicești, care înseamnă locuirea lui Hristos în inima sa”.

Realitate vie

Într-o lume marcată de confuzie și individualism, ierarhul atrage atenția că sfințenia rămâne posibilă și astăzi. Arhiepiscopul Ioachim amintește cuvântul Sfântului Simeon Noul Teolog: „Dacă Hristos nu Se naște în tine, degeaba te lauzi că S-a născut în Betleem”.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim leagă mesajul Nașterii Domnului de actualitatea vieții bisericești și naționale, amintind de Centenarul Patriarhiei Române și de semnificația Catedralei Naționale, descrisă drept „o rugăciune în piatră, un Betleem al sufletului românesc”.

„Să vă împărtășiți din bucuria rugăciunii curate, având mintea și inima îndreptate spre Pruncul Iisus”, îndeamnă la final Înaltpreasfinția Sa.

Pastorala de Crăciun a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim poate fi citită integral aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului