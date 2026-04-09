IPS Ioachim i-a îndemnat pe elevii olimpici din Bacău să fie într-un dialog continuu cu Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, i-a îndemnat marți pe elevii olimpici din eparhie să fie într-un dialog continuu cu Dumnezeu.

Dialogul a avut loc în contextul în care IPS Ioachim a fost gazdă pentru elevii care vor reprezenta Arhiepiscopia Romanului și Bacăului la fazele naționale ale Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și Spiritualitate Românească”.

„Numărul mare de copii care obțin astfel de rezultate mă bucură, pentru că profesorii mei se preocupă de creșterea voastră, de sănătatea spirituală a comunității educaționale băcăuane”.

„Trebuie să colaborați într-un dialog continuu cu Dumnezeu, prin duhovnic sau prin profesorul de religie, precum și prin părinți. Dar profesorii aduc un plus pe lângă ceea ce fac părinții în educarea copiilor lor”, a spus ierarhul.

Doamne, mărește-ne credința!

În finalul cuvântului său, Înaltpreasfinția Sa le-a vorbit tinerilor despre importanța credinței.

„Să aveți în inimă credința care nu se vede niciodată, dar se amplifică prin rugăciune. Ne amintim că Sfinții Apostoli au cerut Domnului Hristos: Doamne, mărește-ne credința! Credința presupune și nădejde, și nădejdea presupune curajul”, a subliniat Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

La finalul ceremoniei, IPS Ioachim a oferit premii în bani și a binecuvântat fiecare elev, precum și pe profesorii îndrumători.

De asemenea, le-a oferit și două lucrări semnate de Înaltpreasfinția Sa: „Imn de aleasă cinstire Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, mărturisitori ai dreptei credințe” și „Odă Sfintei Mucenițe Filoteea, prietena și ocrotitoarea copiilor”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

