IPS Ioachim la un eveniment dedicat asistenței sociale: Biserica se angajează în lucrarea de ajutorare a celor în nevoi

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a subliniat că misiunea Bisericii se împlinește și prin sprijinul concret oferit celor aflați în suferință sau lipsuri, la un eveniment dedicat asistenței sociale desfășurat luni la Bacău.

Evenimentul intitulat „Pacea și dezvoltarea comunitară prin asistența socială” a fost organizat la Casa Sterian din Bacău, de către Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Hârja, în contextul Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Manifestarea a reunit furnizori de servicii sociale, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai instituțiilor publice din județul Bacău.

Obiectivul principal al întrunirii a fost stabilirea unor parteneriate concrete și elaborarea unui plan comun de intervenție socială, menit să promoveze coeziunea socială și pacea comunitară la nivel local și eparhial.

Lucrare a iubirii creștine

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a subliniat că asistența socială nu este o simplă activitate administrativă, ci „o lucrare a iubirii creștine în societatea contemporană”.

„Ne amintim că adevărata vindecare nu este doar a trupului, ci mai ales a sufletului, care se unește cu Dumnezeu prin credință și dragoste lucrătoare. Biserica noastră are menirea de a se preocupa nu doar de mântuirea credincioșilor, ci și de viața lor socială, caritabilă și misionară”.

„Statutul Bisericii nu se rezumă la slujirea liturgică, ci include și o prezență activă în lume, în viața concretă a oamenilor. Hristos Însuși este temeiul acestei slujiri”, a adăugat ierarhul.

Construirea coeziunii comunitare

În continuare, părintele Ilarion Mâță, președintele Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” – Hârja, a susținut prezentarea „Rolul asistenței sociale în pacea și dezvoltarea comunitară”, oferind reflecții teologico-sociale asupra implicării Bisericii și a profesioniștilor în procesul de construire a coeziunii comunitare.

Ramona Florea, consilier județean, a vorbit despre colaborarea dintre Consiliul Județean Bacău, Asociația Hârja și furnizorii publici și privați de servicii sociale, subliniind importanța parteneriatelor reale pentru dezvoltarea comunităților locale.

Programul întrunirii a inclus și o sesiune interactivă intitulată „Legături strategice pentru vindecarea comunității”, care a presupus un exercițiu de colaborare menit să evidențieze importanța parteneriatelor și a viziunii comune în abordarea problemelor sociale ale copiilor, vârstnicilor și familiilor vulnerabile.

Evenimentul s-a înscris în cadrul proiectului „Legături Vindecătoare: Vârstnici, Copii și Comunitate” cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile, având ca scop crearea unui grup de sprijin și colaborare între ONG-uri, instituții și furnizori de servicii sociale.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului