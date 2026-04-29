Brâncuși 150: Academia Română va organiza o expoziție de grafică dedicată marelui sculptor

Academia Română va organiza la Sala „Dalles” din București expoziția de grafică românească „Brâncuși 150”. Vernisajul va avea loc în data de 7 mai, la ora 18:00.

Evenimentul este organizată în contextul Anului Brâncuși 2026, dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor.

Proiectul va reuni lucrări de la 29 de artiști graficieni români, care vor omagia, prin tehnici tradiționale de gravură, personalitatea și opera artistului. Expoziția este realizată în colaborare cu Fundația Inter-Art Aiud și Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Manifestarea culturală va fi deschisă printr-un cuvânt susținut de academicianul Mircia Dumitrescu, iar proiectul va fi prezentat de reprezentanți ai instituțiilor organizatoare. Programul va fi completat de un recital, care reunește muzică clasică și texte din literatura română.

Expoziția face parte din proiectul internațional „Brâncuși 150”, desfășurat în 21 de țări de pe șase continente, prin care artiști români contemporani contribuie la promovarea operei lui Constantin Brâncuși la nivel global.

Mai multe informații despre artiștii participanți sunt disponibile pe site-ul Academiei Române.

Anul Constantin Brâncuși

Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, printr-o lege promulgată în 24 iulie 2025 de Președintele României.

Proclamarea a avut loc în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.

Conform legii, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot organiza sau sprijini logistic și material manifestări culturale, artistice și educaționale dedicate celebrării vieții și operei sculptorului, în limita bugetelor aprobate.

Foto credit: Basilica.ro