Sfințire de biserică în jud. Caraș-Severin: PS Lucian a subliniat implicarea comunității în viața Bisericii

Episcopul Lucian al Caransebeșului a oficiat duminică slujba de sfințire a bisericii Parohiei Sacu din județul Caraș-Severin. Cu acest prilej, ierarhul a subliniat implicarea comunității în viața Bisericii.

La eveniment au fost prezenți enoriași, alături de reprezentanți ai autorităților locale. Preasfinția Sa a binecuvântat lucrările realizate la lăcașul de cult și a sfințit crucea care va fi așezată pe biserică.

Atașați de valorile moralei creștine

Ierarhul a evidențiat activitatea ce se desfășoară în parohie: „Au lucrat foarte mult în ultima vreme, nu numai la biserica de zid, la această biserică frumoasă, împodobită și înfrumusețată, ci au lucrat și la biserica vie”.

Preasfinția Sa a remarcat și atașamentul credincioșilor față de Biserică, arătând că aceștia „sunt activi, inimoși și foarte atașați de valorile moralei creștine”, fapt reflectat și de participarea constantă la slujbele oficiate în parohie.

„Îi felicităm pe toți, le mulțumim și le dorim pe mai departe să fie la fel de credincioși și implicați în tot ceea ce înseamnă lucrarea Bisericii”, a adăugat Episcopul Caransebeșului.

Pentru implicarea în viața parohiei, mai mulți membri ai comunității au primit diplome de recunoștință din partea Preasfințitului Părinte Lucian.

Biserica din Parohia Sacu cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost ridicată în anul 1839.

