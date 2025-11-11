IPS Casian, la debutul formării clericilor pentru sprijinirea tinerilor cu adicții: Biserica este spital, nu tribunal

La Galați a început luni formarea clericilor care vor sprijini tinerii cu adicții în viitorul centru social dedicat acestora. Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a subliniat că Biserica este „spital, nu tribunal”, locul unde sufletele se vindecă, nu se judecă.

În deschiderea cursurilor, ierarhul a vorbit despre misiunea Bisericii de a se implica direct în vindecarea sufletească a tinerilor aflați în suferință.

„Fie ca acele trei forțe ale sănătății sufletești, prin Domnul, Doctorul și Vindecătorul, însoțite de Sfinții Doctori fără de arginți, să ne fie ghizi, pentru că experiența preoților care lucrează împreună cu medicii este diferită de lecturile și adresarea de la distanță”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat că preotul și duhovnicul trebuie să fie aproape de tinerii aflați în luptă cu dependențele.

„Sperăm să înțelegem mai bine de ce, pretutindeni, preotul este persoana cea mai așteptată să asculte de suferințele tinerilor. Când nu-i vom osândi pe tineri și nu-i vom întreba de ce sunt în starea aceasta, Dumnezeu ne va ridica la o stare de oameni buni pentru tineri buni”.

Biserica și spitalul: O echipă

Cursurile sunt susținute de cadre didactice de la Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați, în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”.

Medicul Claudiu Ionuț Vasile, conferențiar la Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați, a declarat că „am avut primul curs legat de medicina adicțiilor, cu noțiuni introductive despre mecanismele dependenței și abordarea terapeutică”.

„Vom continua această luptă cu adicțiile, sprijiniți de Biserică și de instituțiile medicale și de ordine publică”.

„Cu toții suntem o echipă și vrem să ne formăm în acest domeniu”, a adăugat medicul.

După această etapă de formare teoretică și practică a clericilor, proiectul va continua cu amenajarea unui centru spiritual-bisericesc la Schitul „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” din județul Galați, unde vor fi oferite servicii de consiliere, reabilitare și reintegrare socială pentru tinerii afectați de adicții.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos