Arhiepiscopia Dunării de Jos înființează un centru de sprijin pentru tinerii cu dependențe

Un centru pentru reabilitarea și integrarea socială a tinerilor afectați de adicții va fi construit în județul Galați, la inițiativa Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în parteneriat cu instituții medicale și educaționale din zonă, potrivit Agerpres.

Proiectul a fost prezentat de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu prilejul hramului schitului „Acoperământul Maicii Domnului” din comuna Frumușița, județul Galați. Ierarhul a subliniat că centrul va fi „o clinică a speranței și a vindecării, un spațiu de terapie sufletească pentru adolescenții afectați de bolile tristeții”.

„Crește speranța noastră că se va cultiva Grădina Maicii Domnului pentru o categorie aparte de tineri care au nevoie de medicina iubitoare a Maicii Domnului”, a adăugat ierarhul.

La eveniment au participat medici de la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, cadre didactice, studenți ai Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați, precum și angajați ai Centrului de Detenție Tichilești, toate aceste instituții fiind implicate în implementarea proiectului.

Medicul Eduard Drima Polea de la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați a apreciat inițiativa: „O idee nemaipomenită de a veni în întâmpinarea și găsirea libertății pierdute”.

De asemenea, Valentina Voinea, șeful serviciului de asistență psihosocială de la Penitenciarul Tichilești, a declarat: „Considerăm că prin experiența și resursele noastre putem contribui la implementarea proiectului. Putem sensibiliza pe cei din comunitate și contribui la facilitarea reintegrării sociale”.

Noul centru social se construiește prin contribuția Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” – Cudalbi pe un teren situat în extravilanul comunei Frumușița, județul Galați, donat de către o familie de credincioși din București.

