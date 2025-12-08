IPS Casian: Sf. Nicolae a rămas peste veacuri un model demn de urmat în bunătate, iubire smerită și iertare

„Sfântul Nicolae a rămas peste veacuri un model demn de urmat în bunătate, iubire smerită și iertare”, a spus sâmbătă Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu ocazia hramului Bisericii „Sfântul Nicolae” din Brăila.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinția Sa, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Arhiepiscopul Dunării de Jos a evidențiat lucrarea sfântului în viața comunității și impactul duhovnicesc al sărbătorii.

„Viața, icoana și prezența Sfântului Ierarh Nicolae s-au văzut, mai întâi de toate, în râvna pentru păstrarea dreptei credințe în toate parohiile din municipiul Brăila, oraș închinat ocrotirii sale”.

„S-au văzut, de asemenea, în numeroasele programe culturale și educaționale, care au culminat cu un concert la Teatrul Maria Filotti, iar solidaritatea și iubirea de sfinți s-a văzut în Pelerinajul Luminii la primirea moaștelor Sfântului Nicolae și sfinților vindecători”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Viața sfântului inspiră

Arhiepiscopul Dunării de Jos a evidențiat și dimensiunea filantropică a hramului: „O mulțime de fapte filantropice arată că viața Sfântului ierarh Nicolae inspiră slujirea noastră prin dreapta credință, prin slujirea liturgică și educațională”.

„Mulțumim tinerilor voluntari, dar și tuturor celor care au arătat iubirea Mântuitorului prin implicarea lor, fără a exclude pe nimeni din bucuria, din comuniunea și din dragostea Sfântului Ierarh Nicolae față de slujitori și față de credincioși”.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a oficiat slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul, iar peste 200 de pachete cu dulciuri și daruri au fost oferite copiilor prezenți.

Sfântul ierarh Nicolae este ocrotitorul municipiului Brăila din anul 1993. Cu această ocazie s-a desfășurat joi și o procesiune cu sfintele moaște, unde au participat sute de credincioși.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos