Sute de credincioși au participat la procesiunea dedicată Sfântului Nicolae la Brăila

Sute de clerici și credincioși au însoțit joi, pe străzile Brăilei, racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, în cadrul procesiunii „Călătorii pe cărările sfinților”.

Procesiunea a pornit de la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și s-a desfășurat pe Calea Călărașilor, până la Biserica „Sfântul Nicolae”.

În pelerinaj a fost purtată și o raclă cu fragmente din moaștele Sfinților Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de la Egina și Luca al Crimeei.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a participat la procesiune și a oficiat slujba Vecerniei unită cu Litia.

Sărbătoare reprezentativă

Arhiepiscopul a vorbit despre rolul sfinților în viața credincioșilor și în dinamica comunității bisericești.

„S-au aprins mai întâi de toate luminile credinței în sufletele noastre pentru a bucura la sărbătoarea reprezentativă a celui de-al doilea mare oraș, Brăila, pe cei care ne ajută să călătorim împreună de la o biserică la altă biserică, de la un om la un alt om, de la un frate la alt frate”.

„Preoții vor merge prin parohii și vor încuraja în unitate sfântă pe toți credincioșii ca la sărbătoarea Sfântului Nicolae niciun copil să nu fie exclus de la daruri”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Raclele cu sfintele moaște au fost așezate într-un baldachin special amenajat pe esplanada Bisericii „Sfântul Nicolae”, unde vor rămâne spre închinare până la încheierea manifestărilor dedicate ocrotitorului spiritual al municipiului.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos