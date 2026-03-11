IPS Casian i-a pomenit pe martirii de la Salcia: S-au făcut una cu pământul, ca să împrimăvăreze credința ortodoxă

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos i-a pomenit luni pe martirii din lagărul de la Salcia, Insula Mare a Brăilei, unde sute de deținuți politici anticomuniști au murit în chinuri.

Slujba de pomenire a fost oficiată în contextul sărbătorii Sfinților 40 de Mucenici și a Zilei Naționale de pomenire a deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989.

Până în prezent, o echipă de arheologi a descoperit osemintele a 16 deținuți politici din perioada comunistă în groapa comună din localitatea Agaua, județul Brăila.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat jertfa celor care au murit pentru credința ortodoxă. Mii de persoane au muncit în lagărul de pe brațul Dunării.

„Ca și la Sighet și în alte locuri, la Salcia, în Insula Mare unde ne aflăm în pelerinaj, peste 500 de eroi și martiri s-au făcut una cu pământul primitor, ca și bobul de grâu, ca să împrimăvăreze neîncetat dreapta credință ortodoxă, mărturisirea Domnului, cum El ne-a învățat: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri (Matei 10, 32)”.

„Ne-a impresionat la Frecăței întâlnirea cu elevii de la școală. Am continuat pelerinajul la cele 24 de cruci de piatră unde va fi Altarul Osuar al recunoștinței, când se va fi terminat programul bisericesc binecuvântat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, conform rânduielilor Sfântului Sinod și legilor din România, de a primi specialiștii conduși de domnul profesor Marius Oprea”, a spus Arhiepiscopul Dunării de Jos.

De asemenea, o slujbă de pomenire a fost oficiată și la cimitirul din localitatea Agaua, unde se află un monument ridicat în memoria celor care au fost înmormântați fără preot, nume sau cruce.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos