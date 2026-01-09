IPS Calinic a sfințit la Pitești un centru social-cultural care poartă numele Mitropolitului Ghenadie Petrescu

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit miercuri un centrul social-cultural ridicat în apropierea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Pitești și care poartă numele Mitropolitului Ghenadie Petrescu, unul dintre principalii ctitori ai lăcașului de cult.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a vorbit despre personalitatea mitropolitului, subliniind rolul său esențial în viața bisericească a eparhiei Argeșului de la sfârșitul secolului al 19-lea: „Ce fel de ctitor unic, fantastic a fost acest Ghenadie Petrescu și am ținut ca să se numească centrul aici Ghenadie Petrescu, că el a fost cel care a ctitorit enorm”.

„În timp ce se restaura Biserica Sfântul Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș, acest mitropolit, pe atunci episcop, ridica biserici foarte mari, în toată eparhia, în cele două județe, Argeș și Olt”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Centrul social-cultural dispune de cabinete de stomatologie, psihologie și neurochirurgie, precum și de o sală de mese unde sunt oferite zilnic mese calde pentru 35 de persoane aflate în dificultate.

„Sperăm ca numărul beneficiarilor să fie multiplicat și dăm slavă lui Dumnezeu că oameni care nu au posibilități materiale au acum varianta de a apela la serviciile oferite de acest centru”, a declarat pentru Trinitas TV părintele Andrei Diaconescu, consilier eparhial.

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Pitești, care și-a sărbătorit hramul în aceeași zi, a fost construită în anul 1888, pe locul unei biserici de lemn din secolul al 17-lea.

Mitropolitul Ghenadie

Mitropolitul Ghenadie Petrescu a trăit în a doua parte a secolului al 19-lea și începutul secolului al 20-lea. A fost Episcop al Argeșului, apoi Mitropolit Primat al României (1893–1896) și stareț al Mănăstirii Căldărușani până la moartea sa în anul 1918.

Cunoscut ca ctitor și administrator, a sprijinit construirea și restaurarea a numeroase biserici, dezvoltarea învățământului teologic și întărirea disciplinei bisericești.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului