IPS Atanasie, despre Întâmpinarea Domnului: Hristos nu vine niciodată fără să fie așteptat

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a vorbit, duminică, la Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Glasgow (Scoția) despre întâlnirea dintre Dreptul Simeon și Hristos, arătând că Domnul nu vine niciodată fără să fie așteptat.

În cuvântul rostit, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat legătura dintre hramul parohiei și începutul Triodului, marcat de Duminica Vameșului și a Fariseului.

Potrivit Arhiepiscopului Atanasie, această perioadă este o chemare la smerenie și la rugăciune, având ca exemplu pe vameșul din pericopa evanghelică.

Abordând praznicul Întâmpinării Domnului, ierarhul a subliniat că întâlnirea Dreptului Simeon cu Hristos reprezintă icoana întâlnirii omului cu Dumnezeu.

„Hristos nu vine niciodată fără să fie așteptat, iar așteptarea adevărată se naște din smerenie, răbdare și credință. Astfel, Triodul și Întâmpinarea Domnului se luminează reciproc: unul ne învață cum să ne pregătim inima, celălalt ne arată cum Dumnezeu vine în întâmpinarea omului”, a spus IPS Atanasie.

Școala, un sprijin pentru românii din Scoția

Înaintea de a încheia, Arhiepiscopul a amintit și de activitatea Școlii Românești „Sfântul Ierarh Nicolae” din Glasgow, instituție de învățământ care a fost înființată la inițiativa comunității parohiale locale.

Școala are peste 100 de copii înscriși la activitățile educative, religioase și culturale pe care le desfășoară în sprijinul familiilor românești din Scoția.

La Sfânta Liturghie oficiată în Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Glasgow a participat și Excelența Sa, Andreea Berechet, Consul General al României la Edinburgh.

