IPS Atanasie: Familia rămâne spațiul privilegiat al întâlnirii cu Hristos

„Într-o lume în care legăturile dintre oameni se fragilizează și egoismul slăbește comuniunea, familia rămâne spațiul privilegiat al întâlnirii cu Hristos și al formării unei generații noi, sănătoase duhovnicește și moral”, transmite Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord într-un mesaj la început de nou an.

„Familia creștină este chemată să fie locul unde se sădește credința, unde se învață iertarea și unde dragostea devine izvor de viață”, explică ierarhul.

Mesajul Înaltpreasfințitului Atanasie la trecerea dintre ani este transmis în contextul în care anul 2026 a fost declarat oficial joi, la Catedrala Patriarhală, dreptul Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

„Prin această dublă tematică, Biserica ne cheamă să reflectăm mai adânc la valoarea sfântă a familiei și la rolul esențial al femeii în viața de comuniune a credinței”, subliniază Părintele Arhiepiscop Atanasie.

„Familia este Biserica cea mică, spațiul unde se seamănă credința, unde se cultivă iubirea jertfelnică și unde se deprinde iertarea și răbdarea. Într-o lume din ce în ce mai individualistă, păstrarea și întărirea legăturilor de familie înseamnă mărturisirea unei vieți întemeiate pe Hristos, piatra cea din capul unghiului (Efeseni 2, 20).”

Omagiu adus femeii creștine

În Anul comemorativ 2026, „Biserica aduce în lumină pilda sfintelor femei care, prin viața și mărturia lor, au devenit chipuri de dăruire și curaj în fața încercărilor: de la mironosițele purtătoare de mir, primele vestitoare ale Învierii, la mucenițele și cuvioasele care și-au închinat viața Domnului, precum și la mamele și soțiile creștine care au păstrat credința vie în inimile copiilor și ale familiilor lor”, scrie Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Ele ne arată că adevărata frumusețe și demnitate a vieții se descoperă în comuniune cu Dumnezeu și în slujirea aproapelui.”

Ierarhul amintește și ideea de familie duhovnicească, desprinsă din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: Oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate și soră și mamă (Matei 12, 50).

„Astfel, viața de familie și mărturia sfintelor femei devin împreună icoane vii ale ascultării și ale dragostei lucrătoare în Hristos”, subliniază Înaltpreasfinția Sa.

Declararea anului 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 25 octombrie 2024.

Proclamarea oficială a Anului omagial-comemorativ 2026 a fost făcută joi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord (arhivă)