IPS Atanasie, în dialog cu tinerii din Durham: O ocazie de întărire a legăturilor dintre credință și formarea academică

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a întâlnit luni cu Grupul de tineret al Parohiei „Sfântul Ierarh Cuthbert și Sf. Cuv. Beda Venerabilul” din Durham.

Evenimentul a constituit un prilej de comuniune, de apropiere a inimilor tinerilor de Hristos și de întărire a legăturilor dintre credință și formarea academică, într-un context universitar de mare tradiție teologică, transmite eparhia.

Tinerii i-au adresat ierarhului întrebări pe diferite teme de interes pentru ei, precum: provocările vieții contemporane, păstrarea identității ortodoxe, viața de familie și căutarea desăvârșirii personale în lumina Evangheliei și a Tradiției Bisericii.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat că tinerețea este vremea curajului și a mărturisirii credinței, iar studenții creștini sunt chemați să fie lumini în lumea de azi, să-și păstreze curăția inimii, bucuria rugăciunii și puterea de a-L mărturisi pe Hristos prin faptele lor.

Întâlnirea a fost organizată de parohie în parteneriat cu Durham University Christian Orthodox Society.

Parohia „Sfântul Ierarh Cuthbert și Sf. Cuv. Beda Venerabilul” este o comunitate de limbă engleză cu vocație universitară, care atrage anual numeroși studenți britanici și internaționali.

Tinerii parohiei participă la programe catehetice, pelerinaje, conferințe și tabere duhovnicești, inclusiv la mănăstirile ortodoxe din insulele Mull și Iona, din Scoția. Prin această activitate, parohia împlinește și rolul de capelă universitară ortodoxă.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord / Radu Sima