IPS Andrei despre Ziua Unirii Principatelor Române: Unitatea noastră, a tuturor, este întemeiată pe Cuvântul Mântuitorului

De Ziua Unirii Principatelor Române, Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat că „unitatea noastră, a tuturor, este întemeiată pe Cuvântul Mântuitorului și ne ajută să fim una în tot ceea ce încercăm să realizăm pe acest pământ”.

Ceremonialul militar-religios dedicat împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a avut loc sâmbătă la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Cluj-Napoca, în prezența autorităților civile și militare.

Fundamentul creștin al unității naționale

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat slujba de Te Deum și a evidențiat fundamentul creștin al unității naționale. Înaltpreasfinția Sa a amintit rugăciunea Mântuitorului din Evanghelia după Ioan: „Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (In. 17,21).

Mitropolitul Andrei a evocat legătura dintre actul Unirii și credința domnitorului Alexandru Ioan Cuza: „După 24 ianuarie, când s-a pecetluit unirea celor două principate, Alexandru Ioan Cuza s-a dus la Istanbul, a stat de vorbă cu Patriarhul Ecumenic și Sanctitatea Sa l-a uns cu Sfântul Mir ca Domn al României”.

„În sufletul lui era credincios și a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru România și pentru poporul român”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Ceremonia militară

Ceremonia a inclus prezentarea onorului și salutul Drapelului de luptă, intonarea Imnului Național al României, depunerea de coroane și jerbe de flori, precum și defilarea gărzii de onoare.

Garda a fost alcătuită din militari ai Regimentului 317 ISR „Vlădeasa”, ai Regimentului 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu” și ai Batalionului 55 Comunicații și Informatică „Napoca”, alături de Muzica Militară a Comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

În cadrul manifestării au mai rostit alocuțiuni președintele Senatului României, Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj, Marina Forna, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu-Florin Rațiu și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care au evidențiat importanța actului Unirii din 1859.

În aceeași zi, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și-a sărbătorit ziua de naștere la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, împlinind vârsta de 77 de ani.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim