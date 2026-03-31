IPS Andrei: Pocăința înseamnă schimbarea vieții, nu a confesiunii

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat duminică, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Parohia Iara, că pocăința adevărată nu înseamnă schimbarea confesiunii, ci schimbarea vieții, prin întoarcerea de la păcat.

În predica rostită în fața credincioșilor, IPS Andrei a pornit de la modelele de pocăință oferite de sfintele femei din calendar, în special de Sfânta Maria Egipteanca.

Mitropolitul a reiterat faptul că pocăința nu înseamnă schimbarea unei confesiuni, ci schimbarea vieții.

„Unii dintre oameni nefiind suficient de pregătiți, cred că pocăința se referă la neo-protestanți. Pocăința nu înseamnă a trece la neo-protestanți, nici pe departe. Pocăința a fost definită de către Sfinții Părinți, iar cuvântul pocăință vine în românește din slavona veche: adică înseamnă părere de rău pentru păcatele făcute”.

Dar grecii au un cuvânt mai cuprinzător și numesc această lucrare, metanoia. Înseamnă schimbarea felului de a gândi, de a vorbi și de a acționa. Schimbarea vieții, aceasta este pocăința adevărată.

„Și ca să ne fie mai limpede, Sfântul Ioan Damaschinul a dat o definiție pocăinței: întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi, de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Lucrarea aceasta a făcut-o Sfânta Maria Egipteanca și pe care o luăm ca exemplu”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

O istorie seculară

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Andrei l-a hirotesit sachelar pe parohul Gabriel Vasile Bindea. Primarul comunei Iara, Ioan Dorin Popa, a primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, iar Ioan Vana, în calitate de binefăcător, a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni.

Comuna Iara din județul Cluj are o vechime de peste 700 de ani, fiind atestată documentar în anul 1288. Biserica din localitate a fost distrusă în anul 1700 în urma unui incendiu.

Actualul locaș de cult a fost construit în perioada 1992-2006.

Foto credit: Mitropolia Clujului

