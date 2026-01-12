IPS Andrei: Pocăința adevărată este în Biserică, atunci când ne punem serios problema mântuirii

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a vorbit duminică, în parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Crăești, județul Cluj, despre ce înseamnă a fi pocăit cu adevărat.

Potrivit ierarhului, pocăința adevărată este doar în Biserică și este manifestată prin taina Sfintei Spovedanii.

„Pocăința este, după cum spune Sfântul Ioan Damaschinul, «întoarcerea, cu lacrimi și cu părere de rău, de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu», iar pocăința noastră se încheie întotdeauna cu o bună spovedanie și împărtășanie”.

„Aceasta este pocăința. Impropriu, un cult sau alt cult religios, s-ar spune că e alcătuit din pocăiți. Pocăiții adevărați, iubiți frați și surori, sunt aici în Biserică, atunci când își pun serios problema mântuirii”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Pocăința este o lucrare a Bisericii

În continuare, IPS Andrei a vorbit despre exemple de pocăință demne de urmat: Fiul risipitor din Pilda Întoarcerii Fiului Risipitor sau viața Sfintei Maria Egipteanca.

„Ar mai fi multe exemple, din care concluzionăm că pocăința este o lucrare mare a Sfintei Biserici. Nu e a unui cult religios, ci a Sfintei Biserici. Lucrul acesta îl învățăm de la Domnul Hristos”, a transmis Mitropolitul Clujului.

Binecuvântarea lucrărilor din parohie

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotesit iconom stavrofor, pe parohul Cristian-Ioan Baciu, pentru activitatea depusă în cei 18 ani în comunitate.

Cu această ocazie, IPS Andrei a binecuvântat lucrările efectuate în ultimii ani la biserica parohială. De asemenea, Mitropolitul Clujului a binecuvântat centrul catehetic din proximitatea bisericii.

Clădirea este compusă dintr-un birou cu bibliotecă și un spațiu destinat activităților pentru copii și tineri.

Foto credit: Mitropolia Clujului

