Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: Au început înscrierile pentru Tabăra gratuită la mare destinată copiilor cu nevoi speciale

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a anunțat începerea înscrierilor pentru ediția a treia a tabărei de vară destinată copiilor cu nevoi speciale, ce va avea loc la Mamaia, în perioada 15 – 20 septembrie 2025.

Organizatorii au anunțat că tabăra are 30 de locuri, pentru copii și însoțitorii legali ai acestora. Proiectul este realizat în parteneriat cu Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Tomisului.

Cazarea și masa vor fi oferite de Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”.

Procesul de selecție a participanților va fi asigurat de organizațiile non-guvernamentale din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, astfel încât copiii cu cerințe speciale să beneficieze în mod real de activități adaptate nevoilor lor.

Vremea ideală pentru tratament

Fiecare O.N.G. din eparhie poate înscrie, până la data de 05.09.2025, câte 2–3 beneficiari, fiecare însoțit de un adult care să asigure supravegherea permanentă.

Condiții de eligibilitate pentru beneficiari:

să nu fi fost anterior la mare;

să fie încadrați în grad de handicap sau să aibă certificat de orientare școlară;

să aibă asigurat transportul (personal sau prin organizația de trimitere)..

Perioada aleasă, luna septembrie, este mai propice pentru copiii cu dizabilități, deoarece clima este mai blândă, în comparație cu căldura excesivă din lunile de vară: participanții vor beneficia de terapii pe plajă și băi în mare mai eficiente, precum și un mediu liniștit, lipsit de aglomerație și zgomot — aspect deosebit de important pentru copiii cu hipersensibilitate (ex. TSA).

Programul va mai cuprinde: terapie ocupațională, sesiuni de dezvoltare personală și activități recreative, desfășurate sub supravegherea atentă a însoțitorilor și a coordonatorilor.

Pentru înscrieri și informații suplimentare se poate apela numărul: 0754 960 159.

Foto credit: Basilica.ro / Arhiva