Voronețul a găzduit întâlnirea preoților de caritate și pe cea a preoților militari din eparhia Sucevei și Rădăuților

Mănăstirea Voroneț din județul Suceava a fost gazda a două întâlniri importante: cea a preoților de caritate din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, desfășurată luni, și cea a preoților militari din eparhie, desfășurată marți.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la întrunirea preoților de caritate din eparhie a fost pr. dr. Florin-Ciprian Petre, preot de caritate la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București și secretar patriarhal la Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de Părintele Florin-Ciprian Petre în Paraclisul „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” al mănăstirii și a continuat cu lucrările propriu-zise, moderate de pr. Nicu-Tiberiu Bardan, inspector eparhial la Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Nevoie de colaborare între preotul de caritate și psiholog

Părintele Florin-Ciprian Petre a susținut prezentarea „Depresia între suferință psihologică și căutare spirituală. Rolul preotului în lanțul terapeutic”, explicând că problematica depresiei se află la confluența dintre dimensiunea psihologică și cea spirituală.

Depresia constituie astăzi „una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică, fiind a doua cauză de mortalitate la nivel mondial, după bolile cardiovasculare”, iar preotul are un rol esențial în lanțul terapeutic, a spus clericul.

El a pledat pentru o colaborare strânsă între personalul medical – psihiatri, psihologi, asistenți sociali – și slujitorii Bisericii, astfel încât sprijinul oferit celor aflați în suferință să fie deplin.

„Este necesar să aducem în atenția slujitorilor Bisericii, pe de o parte, dar și a psihologilor și psihiatrilor, pe de alta, faptul că, pentru o autentică luptă cu acest flagel al depresiei, care reprezintă o reală problemă mondială de sănătate spirituală și mentală, este nevoie de expertiză atât duhovnicească, cât și din câmpul psihologiei și psihiatriei, adică de o asistență duhovnicească, psihologică și medicală în conlucrare”, a spus Părintele Florin-Ciprian Petre.

Dialog și schimb de experiență

Pr. Andrei Mocanu, consilier eparhial la Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a vorbit despre caracterul constant și tradițional al acestor întâlniri organizate în eparhie, menite să întărească legătura frățească dintre slujitori și să crească eficiența misiunii pastorale.

„Problemele identificate la nivel local își găsesc soluții prin dialog și prin schimbul de experiență între preoții mai tineri și cei cu experiență îndelungată”, a spus părintele consilier.

Părintele inspector Nicu-Tiberiu Bardan a subliniat importanța colaborării dintre preoții care oferă asistență religioasă în spitale și cei din structurile militare, colaborare „importantă și relevantă pentru viața duhovnicească a celor care se află în spitale, dar și a soldaților care își apără țara în teatrele de operațiuni sau își desfășoară activitatea aici, în țară”.

Întâlnirea preoților militari

În continuarea întâlnirii preoților de caritate, marți, la mănăstire a avut loc întâlnirea preoților militari din eparhie.

Evenimentul a reunit preoți care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Afacerilor Interne. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Social-Filantropic al Patriarhiei Române.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie, oficiată în paraclisul Mănăstirii Voroneț de Părintele Ciprian Ioniță, iar apoi lucrările au inclus teme privind specificul pastorației și misiunii preoților militari, precum și modalități concrete de intensificare a activităților pastorale, educative și filantropice în structurile militarizate.

Echilibru pentru cei care slujesc patria

„Aceste întâlniri sunt extrem de importante pentru a înțelege în profunzime specificitățile acestui tip de pastorație și misiunea preotului militar, care trebuie să îmbine slujirea lui Hristos cu slujirea față de semeni, în contexte adesea delicate și cu mari responsabilități morale și spirituale”, a spus Părintele Ciprian Ioniță.

„Este esențial ca preotul militar să fie o prezență de lumină, de echilibru și de încurajare pentru cei care își pun viața în slujba patriei.”

Consilierul Patriarhal a prezentat noi direcții și perspective de dezvoltare a asistenței religioase în instituțiile militarizate, în acord cu provocările actuale ale societății și cu nevoile spirituale ale cadrelor militare și ale familiilor acestora.

La lucrări a participat și Părintele Tiberiu Bardan, inspector eparhial coordonator al activității preoților de caritate și a celor militari din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. El a subliniat importanța colaborării continue dintre Centrul Eparhial și slujitorii din instituțiile publice, pentru o misiune cât mai eficientă și adaptată realităților contemporane.

Întâlnirea s-a încheiat cu un dialog deschis între participanți, care au împărtășit experiențe pastorale și propuneri menite să sporească prezența și lucrarea Bisericii în mediul militar, într-un spirit de solidaritate și devotament creștin.

Scopul întâlnirilor este de a întări comuniunea dintre preoții militari și cei de caritate, de a analiza aspecte administrative și de a aduce în prim-plan teme de actualitate privind asistența religioasă în spitale și unități militare, transmit reprezentanții eparhiei.

