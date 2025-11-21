Întâlnire catehetică dedicată Sfintei Scripturi la Timișoara: Biblia – Scrisoarea lui Dumnezeu către lume

Parohia Fratelia din Timișoara a găzduit o întâlnire catehetică dedicată Zilei Bibliei și Sfântului Ioan Gură de Aur, desfășurată sub titlul „Biblia – Scrisoarea lui Dumnezeu către lume”, informează Mitropolia Banatului.

Printre participanți s-a numărat și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, care a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, pentru copiii care au luat parte la eveniment desfășurat săptămâna trecută.

Părinții Alexandru Ranca și Lucian Florea, de la parohia Fratelia, le-au vorbit copiilor despre istoria Sfintei Scripturi, de la începuturi și până la traducerea în limba română pe care o are fiecare credincios în casă.

Astfel, elevii au aflat cum au fost scrise textele biblice, cine au fost autorii acestora și despre marile repere ale Vechiului și Noului Testament.

Ziua Bibliei este sărbătorită, anual de către Biserica Ortodoxă Română, pe 13 noiembrie, fiind instituită de Sfântul Sinod în anul 2006.

Foto credit: Mitropolia Banatului

