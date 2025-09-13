Împreună pentru incluziunea culturală a tinerilor: Debutul proiectului Acces4ALL în Protoieria Bacău

La sediul Asociației Ovidenia din Sărata a avut loc întâlnirea cu cei 15 preoți din Protoieria Bacău, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, care urmează să fie formați și care, ulterior, vor desfășura în centrele de catehizare activități cultural-educaționale pentru copii și tineri, folosind resursele și metodele din toolkit-ul realizat în cadrul proiectului Acces4All.

Pe parcursul întâlnirii, preoților le-au fost prezentate obiectivele proiectului, calendarul de lucru și cerințele ce trebuie respectate pe durata implementării.

La eveniment au participat reprezentanți ai Asociației Ovidenia și ai Protoieriei Bacău. Printre aceștia s-au numărat părintele protopop Eugen-Ciprian Ciuche, părintele Răzvan-Dimitrie Radu – președintele Asociației Ovidenia, precum și părintele inspector Alexandru Oprea, membru al asociației și manager de proiect.

Această primă întâlnire marchează începutul concret al inițiativei și pregătește prima activitate majoră: participarea celor 15 preoți la cursul de formare, urmată de aplicarea directă a activităților cu tinerii în comunitățile parohiale.

Proiectul este derulat de Asociația Ovidenia și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, în conformitate cu Legea nr. 350/2005.

Foto credit: Protoieria Bacău