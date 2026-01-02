Început de an la Londra: IPS Atanasie le-a spus credincioșilor cum să vadă anul care li se deschide înainte

„Mulțumirea este temelia păcii sufletești, iar anul care se deschide înaintea noastră trebuie primit nu cu teamă, ci ca timp al lucrării, al răbdării și al creșterii duhovnicești”, le-a spus credincioșilor joi, la Catedrala din Londra, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii.

Au participat credincioși din Londra și din împrejurimi, care au ales să înceapă anul 2026 în rugăciune, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile primite și cerând binecuvântare pentru timpul ce se deschide înaintea lor.

Ierarhul a vorbit despre taina timpului, subliniind că trecerea dintre ani nu este doar o schimbare de calendar, ci un moment de adâncire lăuntrică, în care omul este chemat să-și așeze viața înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, mulțumire și nădejde.

Fiecare clipă, timp al mântuirii

Inspirându-se din învățătura patristică, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că adevărata tăiere împrejur nu este una exterioară, ci o lucrare a inimii, o despătimire și o reașezare a vieții în lumina harului, prin credință, pocăință și viață euharistică.

Fiecare clipă încredințată lui Dumnezeu poate deveni loc al mântuirii, iar începutul bun al inimii este mai de preț decât planurile grandioase lipsite de rugăciune.

Sf. Vasile cel Mare, slujitor al iubirii lucrătoare

Referindu-se la Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, părintele arhiepiscop a evidențiat chipul său de păstor, teolog și slujitor al iubirii lucrătoare, arătând că viața creștină autentică se verifică nu doar în cuvânt, ci mai ales în milostenie, în responsabilitate față de familie și comunitate și în fidelitatea față de Biserică.

În acest context, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a amintit tematica anului 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, chemare adresată întregii comunități de a redescoperi familia ca „biserică mică” și spațiu al sfințeniei cotidiene.

Despre noua catedrală din Londra

Catedrala Arhiepiscopală Ortodoxă Română din Londra este pusă sub ocrotirea Sf. M. Mc. Gheorghe. Catapeteasma a stat peste un secol la Mănăstirea Antim, după care a fost dăruită de Patriarhul Justinian Marina primei comunității ortodoxe românești din Capitala Regatului Unit, care își desfășura activitatea liturgică la Biserica St Dunstan’s in the West.

Adresa catedralei, recent achiziționată de românii din Marea Britanie cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, este 102A Church Street, în districtul Enfield al Londrei.

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Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord