În imagini: Ziua Marinei la Galați

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a participat vineri, la Galați, pe Faleza Superioară a Dunării, la ceremonialul religios și militar prilejuit de Ziua Marinei.

Evenimentul a fost deschis cu intonarea Imnului Național al României de către Fanfara „Valurile Dunării” și cuvântul Comandantului Flotilei Fluviale.

În continuare, în prezența oficialităților militare și civile și a numeroși gălățeni, chiriarhul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți, a oficiat slujba de Te Deum și a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.

Înaltpreasfinția Sa a lansat cruce de flori în apele Dunării, iar toți cei prezenți au avut prilejul de a asista la defilarea Gărzii de Onoare și la un spectacol marinăresc ce a cuprins o serie de exerciții navale și o paradă a navelor militare și a celor civile.

Vineri seară, Arhiepiscopul Dunării de Jos a împărtășit pe Facebook câteva gânduri de spre Maica Domnului:

„Împărăteasa Maică pământească și cerească a vieții noastre este și rugătoarea de pe catargul marinarilor. Este luceafărul de deasupra mărilor, dar este și mângâietoarea durerii unei mame a Țării Românești, Maria Brâncoveanu. Bucurați-vă, mamelor, că de acum, mama celor 11 copii, dintre care 4 martiri, având și soțul martir, Sfântul Constantin Brâncoveanu, este în icoană!” a transmis ierarhul.

„Ne rugăm cu toate mamele în seara aceasta, cu respect pentru viața lor de rugăciune. Așa se înnoiește viața noastră, Doamne! Amin!”

Doamna Maria Brâncoveanu, soția Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, a fost canonizată luna trecută de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Ziua Marinei Române a fost marcată săptămâna aceasta în șase orașe din țară, în special la cele cu ieșire la Dunăre și la Mare Neagră.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos