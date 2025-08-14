Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat joi, 14 august, slujba Prohodului Maicii Domnului la Catedrala Patriarhală.
În imagini: Prohodul Maicii Domnului la Patriarhia Română (2025)
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat joi, 14 august, slujba Prohodului Maicii Domnului la Catedrala Patriarhală.
PS Varlaam Ploieșteanul: Trupul Maicii Domnului nu a suferit stricăciunea – Hristos e Lumina, Maica Domnului sfeșnicul
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat joi seara slujba Prohodului Maicii Domnului la Catedrala Patriarhală. Episcopul vicar patriarhal a adus aminte de puterea și harul Maicii Domnului: „Trupul Maicii Domnului, care L-a purtat pe Însuși…
Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji în data de 15 august 2025, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României,…
PS Macarie: Sfântul Nifon și Voievodul Neagoe au fost stâlpi ai Bisericii în vremuri grele
Preasfințitul Părinte Macarie a oficiat Sf. Liturghie, duminică, la Copenhaga. Episcopul Europei de Nord a evocat prietenia duhovnicească dintre Sfântul Nifon și Voievodul Neagoe, o legătură care a stat sub semnul dreptei credințe și al…
Sfântul Maxim Mărturisitorul, cinstit la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad
Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul a fost cinstit, marți, la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, cu ocazia hramului de vară al lăcașului. În ajunul sărbătorii a fost săvârşită slujba Vecerniei cu…