PS Varlaam Ploieșteanul: Trupul Maicii Domnului nu a suferit stricăciunea – Hristos e Lumina, Maica Domnului sfeșnicul

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat joi seara slujba Prohodului Maicii Domnului la Catedrala Patriarhală. Episcopul vicar patriarhal a adus aminte de puterea și harul Maicii Domnului:

„Trupul Maicii Domnului, care L-a purtat pe Însuși Izvorul Vieții, nu a putut să sufere stricăciunea pentru că între Fiu și Mamă există o legătură indestructibilă. Hristos e Lumina, Maica Domnului este sfeșnicul”.

Învierea

Episcopul vicar patriarhal a subliniat dimensiunea eshatologică a sărbătorilor din luna august, legată de sfârșitul istoriei și de Învierea morților. De asemenea, a vorbit despre imnul liturgic dedicat Maicii Domnului, compus la începutul secolului al XVI-lea de Manuel Corinteanul, profesor la școala teologică a Patriarhiei de Constantinopol. Deși compus în spațiul grecesc, imnul liturgic s-a răspândit mult în spațiul slav, unde evlavia și cultul Maicii Domnului sunt foarte dezvoltate.

„S-a spus că sărbătorile din luna august reprezintă o anumită dimensiune eshatologică sau legată de evenimentele care vor avea loc la sfârșitul istoriei: Învierea morților, începutul unei Împărății, când Dumnezeu va face pentru cei drepți un cer nou”, a transmis Preasfinția Sa.

„Am cântat clerici și credincioși Prohodul Maicii Domnului. Slujba Prohodului a fost scrisă de Emanuil din Corint, un mare cărturar, contemporan cu Sf. Domnitor Ștefan cel Mare, profesor la vestita școală a Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Versurile acestei slujbe au fost traduse la Iași de Ioan Prale Moldoveanu, născut în Basarabia, care a fost un iscusit poet, traducător și a transformat în versuri Psaltirea regelui și profetului David. A fost o personalitate importantă a epocii sale, de aceea Mihai Eminescu îl amintește în Epigonii.”

Adormirea Maicii Domnului

Moartea este descrisă ca o adormire, exemplificată de episcop prin învierea fiicei lui Iair de către Mântuitorul, care a arătat că moartea nu este decât o stare de somn. Preasfinția Sa a arătat că în versurile cântării de la Prohod, cuvintele „moarte” și „îngropare” sunt folosite rar, accentul fiind pus pe „adormire”, „mutare” și „strămutare”.

„În acest Prohod ați constatat că de foarte puține ori se repetă cuvântul moarte și, de asemenea, doar de două ori cuvântul îngropare, referindu-se la îngroparea Maicii Domnului în Grădina Ghetsimani. Scriitorul Emanuil din Corint a dorit să pună accentul pe cuvintele adormire, mutare sau strămutare”, a spus PS Varlaam.

„Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, Cel veșnic, însă a avut de împlinit porunca postului, prin care să se întărească în fidelitate față de Dumnezeu. Oamenii întotdeauna au simțit în străfundul simțirii lor veșnice și trecătoare această sămânță veșnică pusă de Dumnezeu în ei. Aproape în toate culturile umanității, dar mai ales în cultura poporului ales, este descoperită taina veșniciei”.

Moartea ca adormire

La momentul Adormirii Maicii Domnului, Biserica din Ierusalim era deja un loc important de cult. Preasfințitul Părinte Varlaam a subliniat exemplului apostolilor, dar mai ales revelația Sf. Apostol Pavel, care a reflectat profund la taina Maicii Domnului.

„Sfintele Evanghelii ne vorbesc despre moarte ca despre o adormire. Maica Domnului a primit vizita Arhanghelului Gavriil. Maica Domnului, și în timpul vieții, a avut o relație strânsă cu îngerii, care au recunoscut-o ca împărăteasă a lor”, a subliniat episcopul.

„Despre Apostoli se amintește la plural. Există un singur Tropar unde e amintit un apostol cu numele. Mă spăimântez, fecioară, văzând cum spre groapă ești purtată, zice Pavel. De ce autorul Prohodului a reținut numele Sf. Apostol Pavel în mod special? Se spune că e foarte posibil ca atunci când a reflectat la taina adâncă a creștinătății să fi avut în fața ochilor taina Maicii Domnului, la care a fost martor, cum Maica Domnului a adormit. Pentru că și ea a moștenit firea pe care a moștenit-o și pe care o moștenim și noi, întreg neamul omenesc al păcatului neascultării lui Adam. Dar Fiul ei, care a înviat trei persoane în timpul activității sale, a înviat-o și a ridicat-o cu trupul la cer”, a adăugat ierarhul.

