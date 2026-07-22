Hram la Mănăstirea Pantocrator: Să devenim și noi apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, îndeamnă PS Galaction

„Cinstind pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, să devenim și noi apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos”, a îndemnat Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului, miercuri, la hramul Mănăstirii teleormănene Pantocrator din Drăgănești-Vlașca.

Preasfinția Sa a arătat credința și dragostea neclintită a sfintei față de Hristos, care devin model pentru fiecare om, reflectându-se „în primul rând prin faptele vieții noastre – care să fie creștinești, plăcute lui Dumnezeu -, și în al doilea rând, prin cuvântul pe care îl rostim și prin care mărturisim credința noastră”.

Dragostea Sfintei Maria Magdalena

Pornind de la mărturia Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Romani, Preasfinția Sa a arătat că sfinții au trăit atât de profund iubirea lui Hristos, încât nimic nu i-a putut despărți de El.

„În viața fiecăruia dintre sfinți se vădește că dragostea lor față de Dumnezeu a fost atât de puternică, încât nimeni și nimic nu i-a putut despărți de Hristos. Nici viața, nici moartea, pentru că mulți dintre sfinți, pe care îi cinstim în calendarul Bisericii noastre, au fost mărturisitori și martiri, pecetluind cu însăși viața lor mărturisirea credinței”.

Preasfințitul Părinte Galaction a arătat că viața Sfintei Mironosițe Maria Magdalena ilustrează deplin dragostea față de Dumnezeu: „Bucurându-se de milostivirea Mântuitorului, tămăduită fiind și izbăvită de chinuirea demonilor, a rămas aproape de Hristos până la sfârșitul vieții sale”.

„Toată această râvnă a Sfintei Mironosițe față de Mântuitorul, a învrednicit-o de mari daruri, pentru că ea a fost cea dintâi căreia i s-a arătat Hristos înviat din morți”, a adăugat Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Preasfinția Sa a amintit că Sfânta Maria Magdalena a fost și prima trimisă de Mântuitorul să vestească minunea, devenind „apostol, adică vestitor, al învățăturii Sale, și, mai ales, al tainei Învierii Sale din morți”.

Cinstirea sfinților se arată prin urmarea lor

Ierarhul a explicat că adevărata cinstire adusă sfinților nu se reduce la participarea la sărbători, ci presupune urmarea exemplului lor de viață.

„Cea mai frumoasă formă în care putem să ne arătăm recunoștința și cinstirea față de sfinți este ca ei, sfinții, să vadă la noi dorința de a-i urma în înfăptuirea faptelor credinței spre slava lui Dumnezeu și spre folosul și mântuirea noastră sufletească”.

Preasfinția Sa a arătat că fiecare creștin este chemat să devină mărturisitor al lui Hristos, asemenea Sfintei Maria Magdalena, care „cu mult curaj, cu multă bărbăție duhovnicească, a ajuns în fața Împăratului Romei și a mărturisit adevărul despre Învierea Mântuitorului Hristos”.

La sărbătoare au participat numeroși pelerini veniți să se închine la moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Portărița”.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Emanuela-Ene