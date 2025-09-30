În anul sfințirii Catedralei Naționale, Patriarhul Daniel, ctitorul ei, împlinește 18 ani de la întronizare

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împlinește marți 18 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române, reuniți la București în ședință de lucru, se vor ruga marți la Palatul Patriarhiei alături de Preafericirea Sa, pentru a marca această aniversare.

Unul dintre primele lucruri pe care Părintele Patriarh Daniel le-a făcut după întronizare, în 29 noiembrie 2007, a fost punerea pietrei de temelie pentru Catedrala Națională. În curând, se împlinesc tot 18 ani de la acel moment, iar acest soroc aniversar va găsi mărețul edificiu sfințit și funcțional, cu slujbe oficiindu-se în el.

Dar Părintele Patriarh Daniel nu este ctitor doar în plan edilitar, ci și în plan social, instituțional, cultural și duhovnicesc.

Faptele credinței

Înzestrat de Dumnezeu cu viziune, o deosebită capacitate de a planifica și organiza, Preafericirea Sa s-a pus în slujba Bisericii insuflându-le și celor din jur știința și puterea de a construi lucruri atât tangibile, cât și intangibile, dar deopotrivă de reale, între care:

consolidarea instituțională a Bisericii prin coordonarea comisiilor care elaborează regulamente și îndrumări pentru buna funcționare și împlinire a lucrărilor din Biserică;

înființarea instituțiilor mediatice ale Bisericii Ortodoxe Române (Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române a fost printre primele instituții înființate în calitate de patriarh);

înființarea de instituții academice și medico-sociale;

reorganizarea diasporei ortodoxe românești prin înființarea de noi parohii și eparhii;

instituirea de ani tematici omagial-comemorativi în Patriarhia Română;

semnarea de protocoale de colaborare cu instituții ale statului, în folosul credincioșilor și al tuturor românilor;

canonizarea a 65 de sfinți români;

introducerea în calendar a altor 29 de sfinți sau cinstiri speciale, cum ar fi Aducerea moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București.

Adept al unei atitudini constructive

La întronizare, Preafericirea Sa a vorbit despre misiunea arhipăstrorului în Biserică și societate: „Păstorul cel bun este un om care pune mult suflet în tot ceea ce face pentru mântuirea sufletelor altora”, a amintit Patriarhul Daniel.

„Însă această inimă milostivă a păstorului de suflete se formează în primul rând prin permanentă rugăciune către Hristos, Păstorul cel Bun, și către toți sfinții Lui, mai ales către cei ce au fost ei înșiși păstori de suflete, mari dascăli ai lumii și ierarhi.”

„Noi avem dorința și datoria să rămânem statornici în unitatea dreptei credințe”, mai afirmat Părintele Patriarh Daniel la momentul întronizării.

„În același timp, considerăm că dragostea față de Ortodoxie nu trebuie exprimată doar în atitudini defensive și în temeri excesive, ci mai ales în faptele lucrării pastorale și misionare concrete, după modelul Sfinților Apostoli, pe care Hristos-Domnul Cel răstignit și înviat nu i-a lăsat încuiați de teamă într-o casă din Ierusalim, ci i-a trimis la propovăduire sau misiune în toată lumea păgână din vremea lor.”

Sub călăuzirea lui Dumnezeu

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este deosebit de apreciat în țară și în străinătate pentru activitatea sa academică, fiind membru de onoare al Academiei Române. Dar rămâne în mod esențial fiul duhovnicesc Sf. Cuv. Cleopa de la Sihăstria, care i-a fost naș de călugărie în 1987.

Astfel, în cea mai recentă predică, Patriarhul României ne învață „să ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem profesioniști sau bine pregătiți”.

Acest îndemn la smerenie din partea unui om atât de capabil ne confirmă că marile realizări sunt posibile numai sub călăuzirea lui Dumnezeu. Să îl pomenim cu toții în rugăciune pe Patriarhul nostru.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro (sfințirea altarului Catedralei Naționale)