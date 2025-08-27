În Alpii Albanezi a fost înălțată o statuie a Mântuitorului Iisus Hristos

Prima statuie monumentală a Mântuitorului Iisus Hristos din Albania a fost inaugurată recent într-unul dintre cele mai impresionante puncte ale Alpilor Albanezi, în Parcul Natural Nikaj-Mërtur din regiunea Tropojë.

Statuia Îl reprezintă pe Mântuitor cu brațele deschise, la fel ca celebra statuie „Hristos Mântuitorul” din Rio de Janeiro, Brazilia, anunță JOQ Albania.

La ceremonia de inaugurare au participat lideri religioși, localnici și numeroși oaspeți din Albania, Kosovo și diaspora albaneză, știrea viralizându-se pe rețelele sociale.

Statuia a fost realizată de un locuitor din zonă, Sokol Ndue Progni, devenind imediat un simbol spiritual și turistic al regiunii.

Locuitorii din zona montană au primit-o cu emoție și bucurie, considerând-o un semn al credinței și al identității culturale a regiunii Tropojë.

Sursa foto: JOQ Albania