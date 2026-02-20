Anul Iancu de Hunedoara: Imaginea marelui erou creștin a fost expusă la Casa de Cultură hunedoreană

Imaginea marelui erou creștin Iancu de Hunedoara a fost expusă pe fațada Casei de Cultură hunedorene. Reprezentarea artistică a voievodului transilvănean are o suprafață de 37 mp.

Demersul inaugurează seria manifestărilor dedicate „Anului Iancu de Hunedoara”. Evenimentul marchează 570 de ani de la victoria de la Belgrad (1456), moment istoric care a întârziat cu aproximativ șapte decenii avansul otoman spre Europa Centrală, dar și trecerea la Domnul a marelui comandant.

„Dorim să promovăm cât mai eficient Hunedoara, iar istoria oraşului, cu a sa figură cât se poate de proeminentă, Iancu de Hunedoara, trebuie exploatată în acest scop”, a transmis Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara, într-o postare pe Facebook.

Proiectul, derulat de administrația locală, va fi susținut de un amplu program de activități culturale și educative. În agenda manifestărilor sunt incluse lecții deschise în școli despre istoria familiei Corvinilor și concursuri tematice adresate copiilor și tinerilor.

Legea prin care anul 2026 a fost declarat „Anul Iancu de Hunedoara” a fost promulgată de Președintele României în data de 14 ianuarie 2026.

