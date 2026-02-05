Anul „Iancu de Hunedoara”: Programul celebrării voievodului care a apărat Europa creștină

Autoritățile locale și instituțiile de cultură din municipiul Hunedoara au pregătit un program de amploare pentru a celebra Anul „Iancu de Hunedoara” și, implicit, pentru a-i cinsti memoria marelui voievod al Transilvaniei și apărător al creștinătății în Europa.

Potrivit Primăriei Hunedoara, evenimentele se vor desfășura sub egida „Iancu de Hunedoara: erou, voievod, legendă”, în intervalul aprilie – octombrie al acestui an.

Punctul central al manifestărilor va fi Castelul Corvinilor, ctitoria emblematică a voievodului. Calendarul cultural propune o incursiune în atmosfera secolului al XV-lea, subliniind rolul crucial pe care familia Corvinilor l-a jucat în apărarea întregii creștinătăți:

Zilele Iancu de Hunedoara (Iulie): O ediție specială, reconfigurată simbolic, care va pune accent pe tradițiile locale și pe continuitatea istorică a comunității hunedorene;

Opera Nights și Cinema sub stele: Curțile interioare ale castelului vor găzdui producții de operă cu tematică medievală și proiecții de filme documentare care explorează viața și virtuțile voievodului.

Expoziții și activități culturale

Evenimentele dedicate celebrării Anului „Iancu de Hunedoara” vor include o expoziție permanentă în aer liber, care va prezenta cronologia vieții voievodului și importanța sa pentru Europa.

Vor avea loc proiecții de filme istorice și documentare despre dinastia Huniazilor, organizate în șanțul de apărare sau în curțile interioare ale castelului.

De asemenea, Municipiul Hunedoara va găzdui simpozioane științifice la care vor participa istorici din străinătate, în special cele care împărtășesc din moștenirea istorică a „Atletului lui Hristos”, precum Serbia, Ungaria și Austria.

Tânara generație va avea ocazia să-l cunoască pe Iancu de Hunedoara și prin intermediul concursurilor tematice și a evenimentelor specifice organizate în școlile din oraș, ce vor fi reunite sub titlul „Moștenirea Corvinilor”.

Momentul central al manifestărilor

În luna august, va avea loc Festivalul Medieval „Ioan de Hunedoara”, cea mai importantă manifestare a verii care reunește ordine cavalerești din întreaga Europă pentru a reconstitui momentele de glorie din campaniile anti-otomane.

Ziua de 11 august va reprezenta apogeul manifestărilor, atunci urmează a fi marcată ziua în care, în urmă cu 570 de ani, Iancu de Hunedoara trecea la Domnul în tabăra de la Zemun, de pe teritoriul actual al Serbiei.

Programul comemorării va include o ceremonie oficială și o slujbă de pomenire, în care va fi pomenit nu doar Iancu de Hunedoara, ci și toți cei care au căzut în apărarea crucii în Europa.

2026 a fost declarat, prin lege „Anul Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului, echilibru și toleranță între semințiile Europei” în România.

