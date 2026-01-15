Președintele României a promulgat legea care dedică anul 2026 omagierii eroului creștin Iancu de Hunedoara

Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care declară anul 2026 drept Anul „Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului, echilibru și toleranță între semințiile Europei”.

Inițiat de doi deputați de Hunedoara, proiectul legislativ a primit susținere din întregul spectru politic și a fost adoptat de Parlament la finele anului trecut.

În expunerea de motive, eroul de origine română, fiu de cneaz din Țara Hațegului, este numit „o personalitate istorică cu impact european”.

În baza noii legi, autoritățile centrale și locale și instituțiile publice pot organiza sau sprijini logistic și material manifestări de comemorare și celebrare a personalității lui Iancu de Hunedoara.

Tot miercuri, Președintele României a promulgat și legea prin care este instituită Ziua Munților Apuseni (21 septembrie).

Despre Iancu de Hunedoara

Iancu de Hunedoara a fost Voievod al Transilvaniei, Guvernator și Regent al Regatului Maghiar și Căpitan general al Armatei Maghiare.

În 1456, la trei ani după căderea Constantinopolului, el a apărat Belgradul de Armata Otomană, victorie care a întârziat expansiunea otomană în Europa cu șapte decenii. În același an, eroul murea după o molimă contractată în timpul campaniei militare, astfel că anul acesta se împlinesc 570 de ani de la victoria și decesul lui.

Anul 2026 este desemnat și Anul „Constantin Brâncuși”, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui artist.

Sursa foto: Radio România