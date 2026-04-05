Nu doar să-L conducem pe Iisus până la intrarea în Ierusalim, ci să parcurgem cu El drumul Crucii, spune PS Paisie Sinaitul

Duminica Floriilor „este ziua în care suntem chemați să începem să fim cu adevărat aproape de Iisus pe drumul acesta al Crucii, al Pătimirilor Sale”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.

„Nu doar să Îl conducem pe Iisus până la intrarea în Ierusalim, ci să parcurgem împreună cu El drumul pătimirii și al Crucii, să suferim alături de El, să credem în învierea Lui și în posibilitatea învierii noastre.”

În cuvântul de învățătură, a vorbit despre gestul de recunoștință al Mariei, care a turnat mir pe picioarele Mântuitorului, despre trădarea lui Iuda și campania de manipulare a opiniei publice condusă de mai-marii poporului, care au întors oamenii împotriva lui Hristos.

Dumnezeu plânge pentru om

În acest context, Preasfinția Sa a amintit că Domnul a plâns pentru Ierusalim în timp ce se apropia de cetate.

„Dumnezeu plânge pentru om, pentru că știe cât de schimbător este omul. Știe că toți care acum răgușesc strigându-i Osana, vor schimba imediat cuvintele de laudă cu strigăte de osândire la moarte”, a subliniat ierarhul.

În ultima parte a omiliei, părintele episcop vicar patriarhal a explicat cum putem să rămânem solidari și consecvenți în iubirea noastră față de Hristos.

„Cel mai la îndemână mijloc pe care îl avem este acesta, al participării noastre la sfintele slujbe, la rânduielile Bisericii din această săptămână care începe cu ziua de astăzi.”

„De-a lungul întregii noastre vieți, oricât de lungă am dori să fie viața noastră, noi trăim doar de câteva zeci de ori emoția aceasta, bucuria aceasta a participării noastre la slujbele din săptămâna Sfintelor Pătimiri, doar de câteva zeci de ori în viața noastră”, a subliniat Preasfinția Sa.

Săptămâna Patimilor, măreția lucrării mântuitoare a Domnului

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat ce reprezintă Săptămâna Mare, sau Săptămâna Pătimirilor lui Hristos.

„Fiecare zi din zilele care vor urma se numește Mare nu pentru că aceste zile ar fi mai lungi ca durată decât zilele obișnuite, ci pentru că fiecare din aceste zile poartă măreția lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu pentru noi”, a spus ierarhul.

„Participând și noi la Deniile sau la Sfintele Liturghii din zilele următoare, încercăm să înțelegem semnificația lor. Reușim să fim mai ușor aproape de Domnul pe calea aceasta a suferințelor Lui pentru neamul omenesc.”

Să avem statornicie în iubirea pentru Domnul

Vom fi alături de Mântuitorul Iisus Hristos dacă Îl simțim aproape sufletului nostru, a continuat Preasfinția Sa.

„Noi, oamenii, în general, atunci când avem pe cineva drag din familia noastră sau cineva apropiat care suferă, ne mobilizăm destul de ușor și lăsăm totul deoparte pentru a-l ajuta. Acum, în săptămâna aceasta care urmează, în care am intrat cu ziua de astăzi, suferă Cel Care ar trebui să ne fie nouă cel mai drag, mai drag decât oricine și decât orice din lumea aceasta”, a menționat episcopul vicar patriarhal.

„Nu ni se cere decât să fim alături de El, să fim statornici în iubirea noastră față de El, Cel Care suferă pentru noi. Iar răsplata va fi sigură și va fi mai mare decât ceea ce am merita noi pentru puțina noastră osteneală. Va fi bucuria Învierii, pe care ne rugăm cu toții să o gustăm spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră”, a încheiat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. De duminică seară și până în Vinerea Mare inclusiv, Deniile vor fi oficiate la Catedrala Patriarhală începând de la ora 17:00.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu