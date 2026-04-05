Intrarea Domnului în Ierusalim, sărbătorită la Catedrala Patriarhală – 2026 | FOTO

De sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
De sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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