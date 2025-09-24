Ierarhii români ai Ungariei și Italiei își cinstesc ocrotitorul

Doi ierarhi români care se află sub ocrotirea Sf. Cuv. Siluan Athonitul își cinstesc miercuri ocrotitorul: Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei.

Episcopul Siluan al Ungariei s-a născut în 16 septembrie 1971 la Lipova, județul Arad, din părinții Constantin și Joița, la botez primind numele Cristian Constantin.

Între anii 1990-1994 a urmat cursurile Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, pe care a absolvit-o cu lucrarea de licență cu titlul: „Rugăciunea lui Iisus în tradiție isihastă”, la catedra de spiritualitate a acestei facultăți.

Din septembrie 1994 și până în iulie 1995 a efectuat un stagiu de pregătire spirituală în Franța, unde și-a îmbogățit și nivelul de cunoaștere al limbii franceze. Cu acest prilej a participat la viața liturgică a mânăstirii ortodoxe cu hramul „Schimbarea la Față” de lângă Terasson.

În 11 august 1995 a fost tuns în monahism la mânăstirea Hodoș-Bodrog din județul Arad, de către Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Aradului, naș de călugărie fiindu-i Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei și Europei Centrale.

În 13 august 1995 a fost hirotonit ierodiacon de către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, iar în 13 decembrie 1995 a fost hirotonit ieromonah și hirotesit duhovnic de Preasfințitul Părinte Timotei. Din septembrie 1995, ca ierodiacon, iar mai apoi ca ieromonah și duhovnic la mânăstirea de maici „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai.

Între anii 1997-1998 a urmat cursuri de însușire a limbii grecești moderne, după care a continuat cu studii de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena (1998-2002), unde, sub îndrumarea Profesorului Gheorghe Patronos, a scris lucrarea „Legea Vechiului Testament în Predica de pe Munte a Domnului, în Sfânta Evanghelie după Matei (capitolele 5-7)”.

În 1999 s-a transferat la Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei, continuând în paralel studiile din Grecia. În 7 august 1999 a fost hirotesit protosinghel.

Ca urmare a dorinței Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie de înființare a unui schit ortodox românesc în localitatea Körösszakál (Săcalul de Criș) din Bihorul Unguresc, a fost numit egumen al acestui schit cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în data de 6 aprilie 2002.

În ședința din 22 ianuarie 2003 a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, la propunerea Chiriarhului Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, schitul de la Săcal a fost ridicat la statut de mânăstire, iar instalarea ca stareț al mânăstirii a avut loc la Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită la Săcal de către Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie în 28 februarie 2003.

În 2003 i s-a încredințat ascultarea de Consilier administrativ-cultural al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei și a fost hirotesit arhimandrit.

În 11 martie 2007 Colegiul Electoral al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria l-a ales în funcția de episcop al acestei eparhii, alegere care a fost validată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 21 iunie 2007.

În data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit și instalat ca episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei de Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului.

Episcopul Siluan al Italiei s-a născut în 05 martie 1970 la Gura Râului, județul Sibiu, fiind al patrulea din cei 6 copii ai Preotului Gheorghe Șpan și Preotesei Emilia Șpan.

În perioada 1989 – 1993 a urmat cursurile Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, iar mai apoi cursurile doctorale (1994 – 1998) la Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint-Serge” din Paris.

În 21 ianuarie 1994, a fost hirotonit diacon pe seama capelei Facultății de Teologie din Sibiu, iar în data de 6 martie 1994 a fost hirotonit preot celib. În perioada 1994 – 2001 a deservit ca preot slujitor și duhovnic Mănăstirea de maici „Acoperământul Maicii Domnului” de la Bussy-en-Othe, Yonne, Franța.

În 1999 a fost transferat canonic din Arhiepiscopia Sibiului în Mitropolia Ortodoxa Română a Europei Occidentale și Meridionale și numit preot paroh al comunității liturgice „Sfânta Parascheva” și „Sfânta Genoveva” din Paris.

În 21 iunie 2001 a primit tunderea în monahism, iar în 21 octombrie 2001 a fost hirotonit Episcop în Biserica „Sfântul Iosif” a Parohiei Bordeaux, Franța.

În 5 martie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales ca cel dintâi Episcop Ortodox Român al Italiei, fiind întronizat în 8 mai 2008.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro