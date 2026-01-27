Ierarhi ai Bisericii avertizează la Zalău că memoria Holocaustului cere vigilență morală permanentă

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului și Episcopul Benedict al Sălajului au subliniat luni la Zalău că memoria Holocaustului cere o vigilență morală permanentă și o responsabilitate asumată față de viața și demnitatea fiecărui om.

De Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului a fost organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău Evenimentul Comemorativ și Conferința Internațională „Ne amintim… Lagărele Morții”.

Manifestarea s-a desfășurat în prezența ambasadorului Statului Israel în România, Excelența Sa Lior Ben Dor, și a președintelui Comunității Evreilor din Zalău, Dan Has, reunind reprezentanți ai comunității evreiești, oficialități locale și județene, oameni de cultură și istorici, cadre didactice și elevi din unitățile de învățământ ale municipiului Zalău.

Porunca ce apără viața

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a subliniat că tragedia Holocaustului a fost posibilă în contextul abandonării poruncilor lui Dumnezeu, în special a poruncii care apără viața umană.

„Un argument împotriva uciderii oamenilor îl luăm din Vechiul Testament, unde prorocul Moise, primind de la Dumnezeu cele zece porunci, ni le lasă nouă. Și este scris acolo, în poruncă, categoric: să nu ucizi. Sigur că cei care au organizat uciderea evreilor n-au avut credință. Dacă puneau problema religioasă, nu făceau această monstruozitate”.

Mitropolitul a evocat o amintire personală legată de deportarea evreilor din satul copilăriei sale, unde din trei familii, doar o singură persoană s-a întors din lagărul de la Auschwitz.

Incompatibil cu credința creștină

Mitropolitul Clujului a arătat, de asemenea, că antisemitismul este incompatibil cu credința creștină, amintind identitatea evreiască a Mântuitorului:

„Pentru noi, creștinii, cea mai importantă persoană din istorie este Domnul Iisus Hristos. El a fost Dumnezeu și om, dar, ca om, a fost evreu. Și atunci ne dăm seama cât de condamnabil este antisemitismul”.

„Dacă noi ne punem nădejdea în Domnul Hristos, cum am putea fi antisemiți?”

„Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni buni și să punem în practică o spiritualitate firească, normală, care ne cheamă să ne iubim unii pe alții”, a conchis Înaltpreasfinția Sa.

Memoria Holocaustului

Preasfințitul Părinte Benedict a arătat că Holocaustul nu trebuie privit doar ca un fapt istoric, ci ca un avertisment permanent pentru conștiința umană:

„Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului ne obligă să privim secolul al XX-lea nu doar ca o succesiune de evenimente, ci ca un laborator în care s-a văzut limpede ce se întâmplă atunci când ideile, sistemele și cauzele ajung să cântărească mai mult decât omul concret”.

Episcopul Sălajului a subliniat că degradarea morală începe atunci când omul este redus la etichete sau criterii de utilitate: „Când o societate acceptă ideea că valoarea unei vieți depinde de origine, de apartenență sau de utilitate, pragul moral coboară, iar ceea ce părea de neimaginat devine, în timp, administrabil”.

„Scriptura merge mai departe și leagă iubirea aproapelui de salvarea efectivă a vieții: Izbăvește pe cei ce sunt târâți la moarte și pe cei ce se duc clătinându-se la junghiere scapă-i. Nu este loc lăsat pentru a spune: n-am știut nimic”.

„Memoria Holocaustului devine o formă de veghe: veghe asupra limbajului, ca să nu ajungă instrument de dezumanizare; veghe asupra gândului, ca să nu accepte ideea că viața altuia poate fi negociată; veghe asupra inimii, ca să nu se obișnuiască să treacă pe lângă suferință cu explicații reci”, a conchis Preasfinția Sa.

Conferința internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este organizată anual de Comunitatea Evreilor din Zalău și de Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, în colaborare cu Primăria Municipiului Zalău, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și alți parteneri instituționali și culturali.

