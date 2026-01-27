Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului coincide cu data eliberării lagărului de exterminare de la Auschwitz

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este marcată anual în 27 ianuarie, ziua în care, în 1945, a fost eliberat cel mai mare lagăr de exterminare a evreilor creat de naziști.

Din cei aproximativ 230.000 de copii deportați la Auschwitz-Birkenau (Polonia), numai 700 au supraviețuit la eliberare, informează auschwitz.org.

În perioada 1933-1945, regimul nazist din Germania a desfășurat o amplă acțiune de persecutare și ucidere a evreilor, care s-a soldat cu șase milioane de morți.

Numele de Holocaust dat acestei operațiuni de purificare etnică este „holocaust”, care provine din greacă și înseamnă „ardere de tot”, „sacrificiu, jertfă”. Istoricii din lumea iudaică folosesc și termenul de „Shoah”, care la origine înseamnă „catastrofă”.

Comemorarea victimelor Holocaustului a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2005, când s-au împlinit 60 de ani de la încheierea celui de Al Doilea Război Mondial.

Patriarhul Daniel: Unitatea și pacea se zidesc pe adevăr

„Biserica Ortodoxă Română participă la Ceremonia dedicată Zilei Internaționale a Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, având convingerea că unitatea și pacea socială se zidesc pe adevăr și pe respectarea demnității umane”, a transmis luni Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Totodată, Biserica Ortodoxă Română dezaprobă toate manifestările de intoleranţă religioasă, instigare, hărţuire sau violenţă împotriva persoanelor sau comunităţilor pe baza originii etnice sau a credinţei religioase, mărturisind faptul că Evanghelia Domnului Iisus Hristos și credința autentică sunt incompatibile cu ura și discriminarea.”

Preafericirea Sa a amintit de asemenea în mesaj fapte ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române din perioada 1941-1944, despre care subliniază că au ales curajos iubirea creștină și solidaritatea, pentru a ajuta evreii din eparhiile lor.

Între înalții oficiali care au transmis mesaje dedicate acestei comemorări se numără Președintele României, Nicușor Dan, Președintele Senatului, Mircea Abrudean, și Premierul Ilie Bolojan.

