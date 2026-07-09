ICR pregătește o nouă generație de traducători de literatură română pentru spațiul germanofon

Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin a organizat prima ediție a Atelierului de traducere româno-germană „Suntem ceea ce scriem”, un program dedicat formării traducătorilor de literatură română și consolidării prezenței autorilor români în spațiul germanofon.

Activitatea a avut loc la Universitatea din Leipzig în perioadele 17-18 iunie și 1-2 iulie și a reunit participanți interesați de aprofundarea traducerii literaturii române în limba germană.

Cele două sesiuni intensive au fost dedicate prozei și poeziei contemporane. Sesiunea consacrată prozei a fost susținută de traducătoarea Gundel Große, iar cea dedicată poeziei de traducătorul Alexandru Bulucz. Coordonarea atelierului a fost asigurată de traducătoarea și cercetătoarea Iulia Dondorici.

Pe parcursul celor patru zile de lucru, participanții au tradus și analizat texte din literatura română contemporană, beneficiind de feedback specializat și de discuții privind provocările traducerii literare, relația dintre traducător și editor, precum și rolul traducerii în promovarea autorilor români pe piața internațională.

Exerciții practice

Exercițiile practice au inclus traducerea unor fragmente din volume semnate de Remus Boldea, Goran Mrakić și Radu Pavel Gheo, participanții lucrând în echipe și comparând diferite variante de traducere, cu accent pe nuanțele de sens și de expresie, dar și pe potențialul autorilor români de a atrage publicul german.

În cadrul sesiunii dedicate prozei, Gundel Große a prezentat etapele traducerii și publicării unei cărți în Germania, abordând colaborarea cu editurile, finanțarea traducerilor și regimul drepturilor de autor. Totodată, aceasta a realizat o incursiune în istoria traducerilor din limba română în germană, evidențiind evoluția pieței editoriale înainte și după 1989.

Sesiunea dedicată poeziei, coordonată de Alexandru Bulucz, a cuprins traducerea unor poeme de Gellu Naum, Marin Sorescu și Tristan Tzara, urmată de compararea variantelor realizate de participanți cu traducerile semnate de Oskar Pastior.

Atelierul face parte din programele dezvoltate de Institutul Cultural Român pentru consolidarea prezenței literaturii române în spațiul germanofon și pentru pregătirea participării României, în calitate de Țară Invitată de Onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028.

Foto credit: Institutul Cultural Român