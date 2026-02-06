Anul Constantin Brâncuși: România și Germania celebrează relațiile diplomatice prin cultură

Demeter András István, Ministrul Culturii, s-a întâlnit recent cu doamna Angela Ganninger, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, în vederea dezvoltării colaborării culturale româno-germane.

Un punct central al discuției a fost pregătirea evenimentelor dedicate „Anului Constantin Brâncuși”. La Berlin va fi găzduită, în perioada 20 martie – 9 august, prima expoziție dedicată marelui sculptor român organizată în Germania în ultimii 50 de ani.

Manifestarea artistică va reuni peste 150 de lucrări emblematice, fotografii, filme și documente de arhivă la Neue Nationalgalerie.

Târgul de Carte de la Frankfurt

Totodată, dialogul a abordat și tema Târgului de Carte de la Frankfurt 2028. România va participa în calitate de invitat de onoare la cel mai important târg de carte din întreaga lume.

Prezența României va fi marcată prin evenimente editoriale și culturale atât la Frankfurt, cât și în alte orașe germane, în colaborare cu instituții culturale, universități și edituri.

Cei doi oficiali au discutat și despre consolidarea parteneriatului în rețeaua Traduki, program european dedicat promovării literaturii din Europa de Sud-Est în spațiul european.

Invitația reprezintă o oportunitate pentru promovarea culturii românești în Germania și pentru consolidarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

