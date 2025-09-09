Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, purtată de credincioși și preoți în procesiune la Călărași

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț a fost întâmpinată joi de preoți și credincioși la sosirea în Municipiul Călărași, unde a fost adusă spre cinstire, informează Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

În fruntea preoților și credincioșilor s-a aflat Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, alături de reprezentanți ai autorităților locale.

Icoana a ajuns la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, de unde a plecat în procesiune spre Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, unde s-a săvârșit Slujba de Te Deum.

După acest moment duhovnicesc, icoana a fost depusă într-un baldachin, spre închinare. Preasfințitul Părinte Vincențiu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și părintelui Arhimandrit Benedict, starețul Mănăstirii Neamț, afirmând că icoana reprezintă un dar duhovnicesc și o binecuvântare pentru credincioșii din eparhie la începutul Anului Nou Bisericesc.

Pelerinajul cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț se încheie marți, 9 septembrie.

Foto credit: Episcopia Sloboziei și Călărașilor