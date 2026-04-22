Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni a fost adusă spre închinare la Biserica „Sf. Gheorghe” din Bacău

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni a fost adusă spre închinare, în Vinerea Luminată, la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Bacău.

Icoana va rămâne în parohie până pe 23 aprilie, ziua de hram a Bisericii.

Tradiția aducerii acestei icoane în Biserica „Sfântul Gheorghe” din Bacău a început în 2016.

În fiecare an, sosirea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni este prilej de sărbătoare pentru comunitatea băcăuană, care se adună pentru a o cinsti pe Maica Domnului.

Evenimentul face parte din programul liturgic al Zilelor Parohiei „Sfântul Gheorghe”, desfășurat anual în perioada hramului Bisericii.

Istoric

Icoana de la Mănăstirea Giurgeni, județul Neamț, este unică în lume prin faptul că, fără intervenție umană, pe chipul Maicii Domnului a apărut un al treilea ochi, puțin mai șters, sub ochiul stâng, și de asemenea, o a doua gură, ușor întredeschisă, situată deasupra celei zugrăvite inițial.

Fostul stareț Antonie Jeflea († 18 februarie 2018) mărturisea că a fost martor la vindecarea unui copil mut după un Sfânt Maslu la Mănăstire. Primele cuvinte ale copilului au fost adresate mamei sale. I-a cerut să-l ia în brațe și să-l ridice până la icoană, ca să o sărute.

Potrivit tradiției, icoana a fost pictată în jurul anilor 1740-1750 de un zugrav pe nume Nectarie și a fost dăruită mănăstirii în anul 1831, de sărbătoarea Schimbării la Față.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

