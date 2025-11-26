Hramul bisericii bucureștene „Sfântul Stelian” Lucaci – 2025 | Galeria foto

Biserica Parohiei „Lucaci” din București și-a sărbătorit miercuri, 26 noiembrie 2025, hramul „Sfântul Stelian Paflagonul”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

 

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