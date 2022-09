Hram și sfințire de clopotniță la Hadâmbu: IPS Teofan explică unde să căutăm fericirea, după exemplul Maicii Domnului

Pornind de la Evanghelia sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, Mitropolitul Teofan a explicat joi, la hramul Mănăstirii Hadâmbu, din județul Iași, ce este adevărata fericire: „Rugăciunea te ajută să treci de la starea de om nefericit la starea de om fericit. Este calea pe care a parcurs-o Maica Domnului și pe care suntem chemați și noi să o dobândim”.

„Ce căutăm noi cel mai mult în viața noastră? Să fim fericiți”, a spus ierarhul. „În general, tendința omului, că o recunoaște sau nu, este cea de a fi fericit în trei direcții – într-una, în două sau în trei: să aibă ce-i trebuie, adică să fie fericit în averea, în bunurile pe care le are; să fie fericit în exercitarea slujirii – să aibă o treaptă de putere cât mai înaltă; și, în al treilea rând, să aibă bucurie în viață.”

„Dacă acestea trei le ai și cu Dumnezeu împreună, fericirea ta are și consistență, conținut. Dacă nu-L ai pe Dumnezeu, este o anumită fericire, dar o fericire de suprafață, nu are vâna, nu are osatura, și în general nu durează mult”, a continuat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

„O femeie din popor, ascultându-l pe Domnul Hristos, i-a spus: Fericit este pântecele care te-a născut și sânii la care ai supt! Adică fericită să fie mama ta, Doamne, Iisuse Hristoase! Adică fericită este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Este preafericită Maica Domnului, pentru că nimeni dintre pământeni nu a împlinit un lucru mai de seamă.”

„Domnul Hristos, când a auzit glasul femeii din popor, a confirmat, dar a mai adăugat: Dar fericiți sunt și cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el. Adică noi. Avem șansa să fim așezați alături de Maica Domnului cea mult-fericită prin faptul de a deveni și noi oameni fericiți”, a mai precizat părintele mitropolit.

„Fericit este cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzește pe el: adică, pe de o parte să asculți cuvântul Domnului, pe de altă pare să-l împlinești.”

A asculta cuvântul Domnului înseamnă să răspunzi la chemarea Lui

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a explicat ce înseamnă să asculți cuvântul Domnului: nu doar o împlinire formală a poruncilor, ci și o deschidere lăuntrică spre prezența Lui în viața noastră: „Iată ce spune Domnul în Cartea Sfântă: «Eu stau la ușă și bat (adică la ușa inimii fiecăruia). Dacă cineva va deschide (ușa inimii sale), eu voi intra (în viața lui) și voi cina împreună cu el»”.

„Acest Cineva mare Care dorește să stea la masă cu noi este Însuși Dumnezeu”, a spus Mitropolitul Teofan.

„Sfânta Liturghie este Cina Domnului. Când mergi la cineva în ospeție, duci un dar și primești un dar. Sfânta Liturghie este schimbul de daruri: noi dăm viața noastră în dar lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dă în dar viața Lui. Ce schimb mai frumos de daruri decât acesta? Și noi îl facem când participăm la Sfânta Liturghie. Prin aceasta ascultăm cuvântul Domnului și stăm la cină împreună cu El.”

Al doilea mod în care ascultăm cuvântul Domnului este „citirea din cărțile sfinte. Și nu doar citire teoretică (să cunoști ce scrie în Cartea Sfântă), ci să-ți și conformezi viața cu ce scrie în Sfânta Scriptură”.

„Spunea Sf. Antonie cel Mare: În orice faci, să ai mărturie din Scripturi. Dacă nu ai mărturie, să nu faci”, a adăugat ierarhul.

„În al treilea rând, ascultând cuvântul Domnului, devenim precum Maica Domnului prin rugăciune. Căci Maica Domnului, pe care o cinstim astăzi, este în primul rând Maica Rugăciunii. Un acatist frumos spune: «Bucură-te, Mireasă, urzitoare de neîncetată rugăciune».”

Distincțiile și sfințirea clopotniței

Slujba hramului a început joi dimineață la Mănăstirea Hadâmbu cu slujba Acatistului și scoaterea spre închinare a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din patrimoniul așezământului monahal.

La finalul Sfintei Liturghii, iconomului mănăstirii, ieromonahul Gherontie Nistor, a fost hirotesit protosinghel.

Momentul a fost urmat de o ceremonie de acordare de diplome pentru binefăcătorii care au ajutat la construcția noii clopotnițe a mănăstirii. Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, starețul mănăstirii, a primit „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”, o nouă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, instituită în urma recentei canonizări a Mitropolitului Iosif Naniescu.

Imediat după Sfânta Liturghie, Părintele Mitropolit Teofan a sfințit nou clopotniță, care are 13 clopote, o capelă și o sală de conferințe. Clopotele au fost binecuvântate de Preasfințitul Părinte Antonie de Bălți în data de 24 august 2021.

Lucrările de înnoire a mănăstirii au fost începute sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în perioada în care a fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot atunci a fost înființat Așezământul social-filantropic „Sf. Iosif cel Milostiv” al mănăstirii.

Mănăstirea datează din secolul al XVII-lea, iar din 1937 datează Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hadâmbu, care este cinstită pentru puterea ei vindecătoare. Icoana a fost reașezată în biserică în 1990, după trei decenii în care mănăstirea a fost golită de monahi în urma decretului din 1959.

Mănăstirea Hadâmbu face numeroase donații și acțiuni filantropice pentru credincioșii români din Republica Moldova, motiv pentru care anul aceasta, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Părintele Mitropolit Petru i-a oferit Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii, distincția de „Ambasador al Ortodoxiei și românismului în Basarabia”.

Foto credit: Doxologia.ro (captură ecran)

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews